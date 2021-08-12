В лесу Пуховичского района потерялся пенсионер: его нашли спасатели

10 августа в 16:37 пуховичским спасателям поступило сообщение о том, что необходима помощь в поиске потерявшегося в лесном массиве вблизи деревни Талька человека. Такая информация размещена на сайте МЧС Республики Беларусь.

На поиски были направлены подразделения МЧС Пуховичского района, пожарного аварийно-спасательного отряда Минской области, Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР». Также к месту прибыл штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций Минского областного управления МЧС. Поисковые работы проводились работниками МЧС, районного отдела внутренних дел, местным населением. Всего в поисково-спасательной операции были задействованы 19 человек и 9 единиц техники.

Как стало известно, около 6:00 пенсионер пошел в лес за грибами и заблудился. Связь с ним поддерживалась по мобильному телефону.

– Местность, в которой заблудился человек, труднопроходимая и болотистая. Руководство организацией поиска принял на себя. Были сформированы две разведгруппы, – рассказал заместитель начальника штаба подполковник внутренней службы Денис Прокофьев. – От потерявшегося получили некоторые ориентиры, которые позволили сузить регион поиска: мужчина слышал звук электропоезда, также он сообщил о том, что находится недалеко от проходящей по местности высоковольтной линии электропередач. Мы распределились по району поиска, окликали человека голосом. За метров 500 мы услышали ответ мужчины, определили сектор его нахождения и проследовали по направлению к нему. Когда встретились с потерявшимся, остались на месте, дожидаясь вторую разведгруппу. Из-за труднопроходимости местности первые следовавшие в группе работники прокладывали тропу в сторону садового товарищества, где нас уже ожидали работники и транспортные средства.

Потерявшийся был найден в 19:20, в медицинской помощи он не нуждался.