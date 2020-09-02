В лесу возле Тальки спасатели более пяти часов искали двух женщин

Возле деревни Талька Пуховичского района вечером 1 сентября в лесу заблудились две женщины. Одной из них 72 года, второй — 47 лет. На поиски спасатели потратили более пяти часов, но все закончилось хорошо.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— В 19:04 в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям по телефону поступило сообщение о том, что воле деревни Талька не могут найти дорогу из леса две женщины. Звонила одна из них. Сказала, что они приехали в лес за ягодами и заблудились. Хорошо заряженный мобильный телефон – вообще очень важная вещь при походе в лес. Благодаря ему наши сотрудники и обнаружили женщин.

По словам Дианы Железняк, происки продолжались весь вечер, заблудившиеся постоянно были на связи. Ночью 2 сентября, в 00:21, спасатели нашли женщин. В медицинской помощи они не нуждались.

Источник: Млын.бай