В личном кабинете ЕРИП можно проверить необходимость уплаты налогов

В личном кабинете ЕРИП появилась возможность проверить необходимость уплаты налогов с помощью сервиса «Мои налоги», сообщили БЕЛТА в ЕРИП.

Теперь физические лица могут получать информацию о выставленных требованиях на уплату налогов не только при совершении платежа в ЕРИП, но и воспользовавшись новым сервисом. В личном кабинете можно без поиска услуг по дереву ЕРИП получить информацию о выставленных налоговых требованиях для оплаты в ЕРИП.

Пользователю не нужно помнить, в какой налоговой инспекции он зарегистрирован по тому или иному виду налога. Достаточно выбрать «Мои налоги» — и из базы данных МНС в личном кабинете ЕРИП отобразятся выставленные к уплате налоги (информация предоставляется на дату совершения операции).

Чтобы всегда вовремя уплачивать налоги в личном кабинете ЕРИП, можно настроить отправку уведомлений на электронную почту, в Viber или Telegram.

Информация о требованиях по уплате предоставляется в ЕРИП из базы данных Министерства по налогам и сборам, поэтому по вопросам правильности выставленных к уплате налогов пользователю необходимо обращаться в МНС.

Источник: БелТА