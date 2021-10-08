В лидерах — Алиса и Артем

Первый осенний месяц был богат на рождения детей. В нашем районе зарегистрировали 56 новорожденных. Больше всего – 24 ребенка, в отделе загс Пуховичского райисполкома, 12 детей в Свислочском сельисполкоме Причем, везде лидируют девочки. 14 дочек и 10 сыночков зарегистрировали в загсе и 8 девочек и 4 мальчика в Свислочском сельисполкоме.

Дождались появления на свет первого ребенка в двадцать одной семье, второго – в одиннадцати. Многодетными стали 16 семей в сентябре. Есть семьи, где родился четвертый ребенок (таких шесть). Сразу две семьи из Новопольского сельсовета стали родителями в пятый и шестой раз.

Среди мальчишеских имен по-прежнему популярны, такие как Артем, Глеб, Александр. Реже детей называли Вадимом, Евгением, Кириллом, Матвеем, Соломоном. Среди девичьих имен очень полюбились пуховчанам Алиса (так назвали своих дочек пять раз), Мария, Елизавета, Валерия и София.

В сентябре свои отношения узаконила 31 пара. 17 браков заключили в отделе загс. — К сожалению, были те, кто предпочел расторгнуть брак в сентябре, — рассказала начальник отдела загс райисполкома Наталья Дубовик. — Минимальная продолжительность существования брака, который был расторгнут в прошедшем месяце, составила лишь год и девять месяцев. Не сошлась характерами и расторгла брак пара, которая прожила вместе целых 35 лет.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.