В Литве прошли акции протеста против вакцинации детей и введения «паспортов возможностей»

Сегодня в Вильнюсе и в Каунасе прошли акции протеста против вакцинации детей от коронавируса и введения «паспортов возможностей» для детей с 12 лет, сообщает литовское Delfi.

Цель акции — обратить внимание на то, что введение этого требования дискриминирует часть детей и может привести к психологическим проблемам среди подростков.

В Вильнюсе участники акции принесли плакаты с надписями, которые призывали «детей оставить в покое» и «играть в свои игры на своей площадке». Демонстранты считают, что их дети «должны заниматься спортом и у них должен быть нормальный досуг».

Одна из участниц акции заявила, что она выступает не только против вакцинации, «паспорта возможностей», но и против масок для детей в школах. Она не считает, что вирус представляет опасность для детей и утверждает, что предпринимаемые меры заставляют людей эмигрировать.

В Каунасе на акцию протеста одна женщина принесла куклу, истыканную шприцами. Другие участники акции принесли плакаты с надписями: «Пожертвуешь ли своим ребенком ради экспериментальной вакцинации?», «Руки прочь от моих детей!».

Одна из участниц рассказала, почему она пришла на акцию. Ее «цель — вернуть детям детство. Таким, каким оно было. Без масок, без насилия, без закрытых школ». Она считает, что власти не только лишают детей детства, но и терроризируют их. «И привитые и нет, все мы — народ, Литва!» — добавила она.

По мнению экспертов в сфере здравоохранения, один из вызовов в борьбе с COVID-19 — это защита непривитых детей и взрослых, с которыми они живут. «Тяжело болезнь переносят подростки, которые могли быть привиты. В последнее время к нам попадает немало тяжело больных детей, отделение заполнено, раньше такого не было», — рассказала заведующая детским инфекционным отделением Сантаришкской клиники Инга Ивашкявичене, призывая родителей думать не только о своем здоровье, но и о здоровье детей.

По ее словам, чаще всего заболевают дети в тех семьях, где родители невакцинированные, в результате болеет вся семья. Она напомнила, что у переболевших коронавирусом детей в течение шести месяцев могут проявляться остаточные явления, например, быстрая утомляемость, боль в суставах, мышечные боли, детям сложно учиться, сложно сосредоточиться. Врач напомнила, что особенно опасен коронавирус для детей с хроническими заболеваниями или избыточным весом.