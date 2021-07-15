«В любой самой сложной проблеме нужно ставить точку» – Турчин подвел итог приема граждан в Смолевичах

Сегодня, 14 июля, председатель Миноблисполкома Александр Турчин провел личный прием граждан в Смолевичах. О своих проблемах главе области рассказали более 10 человек – каждого губернатор внимательно выслушал, дал исчерпывающие ответы.

– На самом деле в Смолевичах ничего экстраординарного не происходит, поэтому обращения были типичные. Часть из них касается жилищно-коммунального хозяйства; какие-то вопросы можно быстро решить, другие требуют временных и денежных затрат, — подвел итог встречи Александр Турчин. – А есть проблемы, которые не решаются годами и которые требуют не совсем ординарных решений. В том числе где-то и обращений к Президенту.

Из наиболее сложных вопросов губернатор назвал проблему жителей деревни Пятилетка. – Проблема эта долгоиграющая. Она связана с нахождение данного населенного пункта вблизи аэропорта и соответствующими неудобствами для жителей. Но в любой самой сложной проблеме нужно ставить точку. Поэтому мы еще в течение месяца с населением Пятилетки пообщаемся, чтобы принять максимально удовлетворяющее людей решение. Отметил губернатор и проблему жителей Слободы: люди не могут договориться, надо им магазин или нет. И где именно должен находиться обьект. – Я всегда говорю, что в таких случаях демократия – именно то, что надо. Жители агрогородка должны сами к чему-то прийти. А власть уже примет то решение, которое люди большинством поддержит. Я к тому, что нет такого четкого решения, которое бы удовлетворяло абсолютно всех. Всегда кто-то не доволен. Тем не менее надо уметь слышать и подчиняться воле большинства, – резюмировал Александр Турчин.