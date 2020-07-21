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В магазине «Книги» начался школьный сезон

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Продавец магазина «Книги» Анастасия Соболь с покупателем.

Лето незаметно перешагнуло экватор. Пока еще школьники могут беззаботно отдыхать, укрепляя свое здоровье, и не думать о школе. Или нет? Может быть,  уже самое время позаботиться о подготовке к новому учебному году, чтобы в августе не суетиться и не беспокоиться? Так и поступают предусмотрительные люди. Они знают: в магазине “Книги”  ТУП “Облкоопторг” по улице Красноармейской в Марьиной Горке уже начался школьный сезон. Спешите! Я, например, уже побывала там.

Открываю дверь:  в глаза бросается огромный выбор товаров для школьников, а настроение для хороших покупок  создают знакомые мелодии детских песен. Атмосфера замечательная!

— К 1 сентября мы готовы и приглашаем всех к нам за товарами к школьному сезону, — говорит заведующая магазином “Книги” Ольга Менякина. — У нас оформлен  уголок школьника. Например, о том, что необходимо  собрать в  портфель первокласснику, подскажет памятка, которая размещена на самом видном месте. Кроме того, в этом году мы установили памятки с перечнем школьных принадлежностей, чтобы удобней было собрать все необходимые канцелярские товары.

В магазине “Книги” большой выбор  рабочих тетрадей, методических пособий и для учеников,  и для  учителей. Магазин сотрудничает с такими известными белорусскими издательствами, как “Аверсэв” (Минск),  “Адукацыя   і   выхаванне”, “Сэр-Вит”, “Народная асвета”.

Есть контурные карты для всех классов. Они изданы минским издательством “Белкартография”. На полках — хрестоматии для 1-го и   4-х классов.

Появилось много новинок. Например, стретч-карта Республики Беларусь и политическая карта мира.  Большой выбор глобусов,  наглядных пособий, алфавитов, плакатов,  тематических плакатов,  слоговых таблиц.

Два раза в неделю ассортимент в магазине “Книги” пополняется. Здесь принимают заказы  на  методические пособия с доставкой в класс. Это очень удобно,  и многие педагоги и родители  пользуются  этим.

Работники магазина подумали о том, что и дошколятам книги лишними не будут. И не только книги. Есть все необходимое для раннего развития ребенка.

— Недавно мы создали группу  “Магазин Книги”   в  известных  приложениях Вайбер и  Инстаграм (knigi.m/gorka),  — отмечает  Ольга  Михайловна. — Для покупателей это очень удобно. Они охотно пользуются   этими   контактами,  узнают о новых  товарах. Фотографии их я выкладываю регулярно на этих  страничках.  К   группе  в  Вайбере  за месяц присоединилось  227 человек, и  количество  участников  растет  каждый  день.

По-прежнему работает интернет-витрина. С  началом дачного  сезона многие покупатели пользуются этой услугой,  заказывая крупногабаритную технику. В радиусе 20 километров от райцентра доставка осуществляется бесплатно.

Как всегда, в  магазине действуют акции и скидки. Сейчас в  продаже рюкзаки с 15-процентной скидкой. В августе также планируются скидки  на  товары к школе.

Собрать ребенка к школе в магазине “Книги”  можно  по карте рассрочки “Халва” с рассрочкой оплаты  на два  месяца и “Карте покупок” с рассрочкой  на четыре месяца.

Я не смогла выйти из магазина с пустыми руками: купила тетради, карандаши, ручки.  Знаю, что в ближайшее время еще вернусь сюда: первый звонок все ближе…

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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