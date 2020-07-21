В магазине «Книги» начался школьный сезон

Лето незаметно перешагнуло экватор. Пока еще школьники могут беззаботно отдыхать, укрепляя свое здоровье, и не думать о школе. Или нет? Может быть, уже самое время позаботиться о подготовке к новому учебному году, чтобы в августе не суетиться и не беспокоиться? Так и поступают предусмотрительные люди. Они знают: в магазине “Книги” ТУП “Облкоопторг” по улице Красноармейской в Марьиной Горке уже начался школьный сезон. Спешите! Я, например, уже побывала там.

Открываю дверь: в глаза бросается огромный выбор товаров для школьников, а настроение для хороших покупок создают знакомые мелодии детских песен. Атмосфера замечательная!

— К 1 сентября мы готовы и приглашаем всех к нам за товарами к школьному сезону, — говорит заведующая магазином “Книги” Ольга Менякина. — У нас оформлен уголок школьника. Например, о том, что необходимо собрать в портфель первокласснику, подскажет памятка, которая размещена на самом видном месте. Кроме того, в этом году мы установили памятки с перечнем школьных принадлежностей, чтобы удобней было собрать все необходимые канцелярские товары.

В магазине “Книги” большой выбор рабочих тетрадей, методических пособий и для учеников, и для учителей. Магазин сотрудничает с такими известными белорусскими издательствами, как “Аверсэв” (Минск), “Адукацыя і выхаванне”, “Сэр-Вит”, “Народная асвета”.

Есть контурные карты для всех классов. Они изданы минским издательством “Белкартография”. На полках — хрестоматии для 1-го и 4-х классов.

Появилось много новинок. Например, стретч-карта Республики Беларусь и политическая карта мира. Большой выбор глобусов, наглядных пособий, алфавитов, плакатов, тематических плакатов, слоговых таблиц.

Два раза в неделю ассортимент в магазине “Книги” пополняется. Здесь принимают заказы на методические пособия с доставкой в класс. Это очень удобно, и многие педагоги и родители пользуются этим.

Работники магазина подумали о том, что и дошколятам книги лишними не будут. И не только книги. Есть все необходимое для раннего развития ребенка.

— Недавно мы создали группу “Магазин Книги” в известных приложениях Вайбер и Инстаграм (knigi.m/gorka), — отмечает Ольга Михайловна. — Для покупателей это очень удобно. Они охотно пользуются этими контактами, узнают о новых товарах. Фотографии их я выкладываю регулярно на этих страничках. К группе в Вайбере за месяц присоединилось 227 человек, и количество участников растет каждый день.

По-прежнему работает интернет-витрина. С началом дачного сезона многие покупатели пользуются этой услугой, заказывая крупногабаритную технику. В радиусе 20 километров от райцентра доставка осуществляется бесплатно.

Как всегда, в магазине действуют акции и скидки. Сейчас в продаже рюкзаки с 15-процентной скидкой. В августе также планируются скидки на товары к школе.

Собрать ребенка к школе в магазине “Книги” можно по карте рассрочки “Халва” с рассрочкой оплаты на два месяца и “Карте покупок” с рассрочкой на четыре месяца.

Я не смогла выйти из магазина с пустыми руками: купила тетради, карандаши, ручки. Знаю, что в ближайшее время еще вернусь сюда: первый звонок все ближе…

Анастасия ПЛЕТНЕВА.