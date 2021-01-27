В Марьиногорской ЦРБ началась вакцинация от коронавируса

2021 год начался под знаком вакцинации от коронавируса. Во многих странах мира стартовала прививочная кампания. Не стала исключением и наша страна. В первую очередь работа по вакцинации направлена на защиту той части населения, которая относится к группе повышенного риска. В связи со спецификой труда это, прежде всего, медицинские работники. Именно они и стали первыми белорусами, кому уже была сделана прививка от коронавируса.

В Марьиногорской ЦРБ первые десять человек привились на прошлой неделе. В числе тех, кто решил подать личный пример, — заведующий районной поликлиникой Богдан Канавский (на снимке). Сомнений, проходить вакцинацию или нет, как утверждает врач, у него не было. Бояться стоит не прививки, а самой болезни…

— Ежедневно в поликлинике мы будем прививать по несколько человек, используя российскую вакцину «Гам-КОВИД-Вак», — рассказывает заведующий районной поликлиникой Богдан Канавский. — Всего поставленной нам вакциной привьются на добровольной основе более 70 человек медработников и работников центра гигиены и эпидемиологии.

Чтобы четко был выполнен регламент вакцинации, предварительно приобретено оборудование (морозильная камера), позволяющее соблюдать все предусмотренные инструкцией вакцины технические параметры: хранение при температуре не выше минус 18 градусов. Медработники обучены проведению вакцинации, которая технически проводится также, как обычная против гриппа.

Перед тем, как сделать прививку, каждый человек пройдет осмотр у терапевта (отвечает за это врач Мария Яцына). Измеряется температура, давление, сатурация, оценивается общее состояние. Если нет никаких признаков простуды и иных противопоказаний, вакцину можно вводить. Информацию о показаниях и противопоказаниях к проведению вакцинации можно найти на сайте Марьиногорской ЦРБ mgorka-crb.by

Контроль за состоянием человека осуществляется в первые полчаса после введения вакцины, затем на 3-й, 5-6-й день. Через 21 день вводится второй компонент вакцины.

Поэтапно в поликлинику будут поступать новые партии «Спутника V». Чтобы изучить спрос, организовано анкетирование пациентов, а также работников предприятий и организаций района. Но на первом этапе вакцинацию, кроме медиков, пройдут учителя, работники торговли, вынужденные в силу профессии контактировать с большим количеством людей. Вакцину они получат бесплатно.

Справочно:

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич проинформировал, что после всестороннего изучения поданного российской стороной в регуляторные органы досье было принято решение о регистрации российской вакцины и разрешении ее к применению и обороту на территории Беларуси. Установлено, что вакцина «Спутник V» прошла в полном объеме все этапы доклинических испытаний по эффективности и безопасности:

«Вакцина зарегистрирована в стране, даны разрешения на клиническое применение. Вакцина может применяться на территории нашей страны уже в рамках не клинических испытаний, а обычной работы».

P.S. Первые дни после вакцинации, по словам заведующего поликлиникой, у него прошли абсолютно спокойно: симптомов, характерных для ОРВИ, не наблюдалось.

В понедельник находились на работе и чувствовали себя хорошо также и работники центра гигиены и эпидемиологии. Один из них — врач-гигиенист Михаил Сорока. Решение о прививке доктор принимал в том числе и потому, что ежедневно пользуется общественным транспортом, а также контактирует с большим количеством людей в силу специфики своей работы.

Желающие сделать прививку могут обратиться в регистратуру Марьиногорской ЦРБ.

Елена ШАНТЫКО.