В Марьиногорской детской школе искусств открыли памятный уголок Игоря Лученка

Марьина Горка для Игоря Лученка всегда была родным городом: здесь жили его родители, проходило его детство. Будучи известным композитором, он никогда не забывал о Пуховщине. По его инициативе проводились фестивали “Майский вальс”, “Напеў зямлі маёй”, где Игорь Михайлович был председателем жюри. О нашем городе он написал несколько песен, слова которых известны не только жителям Марьиной Горки.

Пуховщина также никогда не забывала о своем сыне. Некоторые личные вещи и документы Игоря Лученка хранятся в районном краеведческом музее. А теперь памятный уголок решили открыть и в Марьиногорской детской школе искусств. Сделали это в торжественной обстановке.

— С Игорем Михайловичем мы тесно дружили в последние 15 лет его жизни, — говорит директор музея Александр Пранович. — Он много рассказывал о том, как писал песни, о встречах со звездами… Нам всем очень повезло, что был такой человек. А ведь могло быть иначе: Игорь Лученок — ребенок войны. Как-то они с мамой бежали, чтобы спрятаться от немцев, и у него неожиданно развязался шнурок.Остановились и мама наклонилась завязать, а в паре метров от них взорвалась граната. Получается, этот шнурок спас жизнь будущего известного композитора и его матери.

Александр Александрович передал музейный уголок некоторые личные вещи Игоря Лученка.

Добрыми словами вспомнили композитора-земляка присутствующие на вечере ветераны. Бывший начальник отдела культуры Пуховичского райисполкома Евгений Сушко рассказал о совместной работе с Игорем Михайловичем. Преподаватели и воспитанники школы искусств исполнили песни, музыку для которых написал Игорь Лученок.

Елизавета СТЕФАНЯК.