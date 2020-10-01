В Марьиногорской гимназии прошла ежегодная благотворительная ярмарка

Согласитесь, иметь хорошие традиции — это замечательно. В них есть постоянство, желание следовать правилам, но есть и стремление находить что-то новое. В Марьиногорской гимназии, например, традицией стала ежегодная благотворительная ярмарка. А ярмарка — это всегда праздник…

И спешат на него не только многие гимназисты, но и жители нашего микрорайона. Каждый ученик приносит на ярмарку собственную выпечку или урожай, выращенный своими руками.

Открывали ярмарку в этом году сказочные персонажи: Красная Шапочка, Золушка, скоморохи, Знайка и Незнайка. Это ребята 7-9-х классов из студии «Отличное настроение». Они развлекали собравшихся, а заодно объясняли учащимся помладше, что такое ярмарки и как они проходили в разные времена.

— Из года в год осенняя ярмарка собирает гостей в стенах нашей гимназии. Помимо трудового воспитания и сплочения коллектива гимназии, главной целью является сбор средств детям, нуждающимся в лечении, — говорит заместитель директора гимназии по воспитательной работе Наталья Мухортых. — Когда я смотрю на то, с каким энтузиазмом ученики принимают участие в благотворительном мероприятии, понимая, что помогают кому-то, у меня возникает чувство гордости за наших ребят. В этом году было собрано более 2000 рублей, которые пойдут на благое дело.

— На мой взгляд, осенняя ярмарка — это очень интересное событие. Каждый год учащиеся и их классные руководители стараются придумать креативные декорации для своих столов, — делится мнением ученица 11 класса Юлия Шидловская. — В этом году принимали участие только 4-9-е классы, поэтому я была гостем. Но не расстроилась: понимаю, что от меня тоже что-то зависит, ведь я покупаю не просто сладкое угощение, а помогаю конкретным людям.

Полина Бабук, ученица Марьиногорской гимназии.