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В Марьиногорской гимназии прошла ежегодная благотворительная ярмарка

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Согласитесь, иметь хорошие традиции — это замечательно. В них есть постоянство, желание следовать правилам, но есть  и стремление находить  что-то  новое. В Марьиногорской гимназии, например, традицией стала ежегодная благотворительная ярмарка. А ярмарка — это всегда праздник…

И спешат на него не только многие гимназисты, но и жители нашего микрорайона. Каждый ученик приносит на ярмарку собственную выпечку или урожай, выращенный своими руками.

Открывали ярмарку в этом году сказочные  персонажи:   Красная    Шапочка,  Золушка,  скоморохи,  Знайка и Незнайка. Это ребята 7-9-х классов из студии «Отличное настроение». Они развлекали собравшихся, а заодно объясняли учащимся помладше, что такое ярмарки и как они проходили в разные  времена.

— Из года в год осенняя ярмарка собирает гостей в стенах нашей гимназии. Помимо трудового воспитания и сплочения коллектива гимназии, главной целью является сбор средств детям, нуждающимся в лечении, — говорит заместитель директора гимназии  по  воспитательной   работе  Наталья Мухортых. — Когда я смотрю на то, с каким энтузиазмом ученики принимают участие в благотворительном мероприятии, понимая, что помогают кому-то, у меня возникает чувство гордости за наших ребят. В этом году было собрано более 2000 рублей, которые пойдут на благое дело.

— На мой взгляд, осенняя ярмарка — это очень интересное событие. Каждый год учащиеся и их классные руководители стараются придумать  креативные  декорации  для   своих  столов,  — делится мнением ученица 11 класса Юлия Шидловская. — В этом году принимали участие только 4-9-е классы, поэтому я была гостем. Но  не расстроилась:  понимаю, что от меня тоже что-то  зависит, ведь я покупаю не просто сладкое угощение, а помогаю конкретным людям.

 Полина  Бабук, ученица  Марьиногорской  гимназии.

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