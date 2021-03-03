Спорт 

В Марьиногорском аграрно-техническом колледже состоялась встреча с известными футболистами

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Участники дружеских матчей.

Славные традиции белорусского футбола нужно возродить. И, главное,  можно… В этом  абсолютно уверен Заслуженный тренер Беларуси  Анатолий Усенко.  При условии, конечно, что  свои усилия объединят любители этого вида спорта и профессионалы. У Анатолия Ивановича немало идей на этот счет: начиная с  развития  детских футбольных команд и  заканчивая  поддержанием интереса к этому виду спорта  даже у тех, кто никогда не будет игроком, но готов стать преданным болельщиком. С этой целью Анатолий Иванович постоянно организует встречи с известными футболистами в учреждениях образования.

Недавно такое мероприятие прошло в Марьиногорском аграрно-техническом колледже.

На встречу с учащимися и преподавателями приехали   ветераны  команды «Динамо» (Минск), сборной Республики Беларусь по мини-футболу среди инвалидов по слуху,  футболисты, в 1986 и 1991 годах игравшие за команду Марьиной Горки.

Мероприятие началось с разговора о белорусском футболе, в истории которого есть немало достойных страниц. Стоит напомнить, что команда «Динамо» (Минск) в 1982 году была чемпионом Советского Союза. А команда по мини-футболу инвалидов по зрению, которую тренировал Анатолий Усенко, пять раз становилась чемпионом мира. У учащихся к гостям возникло немало вопросов. И встреча прошла в формате открытого диалога.

А затем  играли в футбол. Гости приняли участие в двух товарищеских встречах: с командой учащихся и с командой преподавателей. На площадке было жарко. А проигравших в итоге не было, невзирая на результаты: истинное удовольствие получили и игроки, и болельщики.

По окончании встречи Анатолий Иванович вручил лучшим футболистам подарки,  а  колледжу  — мячи и спортивную форму. Главным итогом мероприятия стала договоренность о дальнейшем сотрудничестве.

Наталья  ПАРХОМЧИК.

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