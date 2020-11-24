В Марьиногорском аграрно-техническом колледже впервые провели свой конкурс профмастерства

На базе УО «Марьиногорский государственный ордена «Знак Почета» аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка» впервые прошел конкурс профессионального мастерства «PROFESSIONAL».

Организовать его в учреждении образования решили сразу после фестиваля профмастерства «Академия Профи 2020», который проходил в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках, где команда колледжа заняла третье место.

Идея конкурса учащимся пришлась по душе, так как он дает возможность подкрепить выполнением практических заданий теоретические навыки, приобретенные за время учебы.

В соревнованиях участвовали выпускные группы отделения «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства». Участникам нужно было собрать на двигателе ВАЗ-2106 цилиндро-поршневую группу, кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы, а также выставить зажигание. При оценке действий учитывался их порядок в процессе сборки двигателя. Еще одним важным критерием было время: команды должны были уложиться в 40 минут.

По итогам соревнований первое место заняли учащиеся группы 93УМ Виталий Жилевич, Дмитрий Иосько и Константин Мартынов.

Дипломы второй степени получили Евгений Пархоменко, Виталий Руденя, Влас Калюк.

На третьем месте оказались сразу две команды, так как они набрали равное количество баллов: группа 114М в составе Максима Бутько, Владислава Журбикова, Даниила Близнюка и группа 113М, которую представили Андрей Шемет, Максим Власенко, Евгений Волк.

— Во время конкурса ребята собрали четыре двигателя. Однако без замечаний жюри не обошлась ни одна команда, — отметил Алексей Зубенко, заведующий отделением технического обеспечения по сельскохозяйственному производству. — Думаю, конкурс мы усовершенствуем и увидим лучший результат, ведь главное в нем — получение практического опыта.

Ольга ГАВРИЛЕНКО.