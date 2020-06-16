В Марьиной Горке 14-летний подросток похитил ключи от нескольких машин, чтобы потом одну из них угнать

С заявлением о пропаже ключа от автомашины в Пуховичский РОВД обратился житель райцентра. По словам мужчины, ключ, скорее всего, у него похитили. Пропажу он заметил в гаражном кооперативе. Так как сам он находился постоянно рядом с машиной, сперва предположил, что ключи просто где-то выпали. Однако, обыскав всё вокруг, мужчина посчитал, что их всё-таки похитили и решил обратиться в милицию.

Выбывшие на место происшествия сотрудники милиции первым делом посмотрели записи камер видеонаблюдения. И хотя автомашина заявителя не попала в зону покрытия видеокамер, но внимание милиционеров привлёк парнишка в белой рубашке, который с непонятной целью методично обходил все проезды ГСК, чем и вызвал подозрение.

В этот день как раз проходили выпускные экзамены и, учитывая белую рубашку подростка, оперативники уголовного розыска вместе с инспектором по делам несовершеннолетних отправились в ближайшую школу. Там по фото сразу узнали подростка, воспитанника «SOS — Детская деревня Марьина Горка». Парень закончил 8-й класс, а в день пропажи ключей действительно приходил в школу…

Визит сотрудников милиции молодого человека сильно не удивил – он сразу всё понял. Несмотря на свой юный возраст, подросток уже совершал деяния, квалифицируемые уголовным кодексом, поэтому счел за лучшее «чистосердечно» во всём сознаться и отдать несколько связок ключей. Как оказалось, в тот день в гаражном кооперативе, воспользовавшись невнимательностью владельцев, парень похитил ключи из нескольких автомашин. Видимо их владельцы также посчитали, что потеряли их сами, поэтому и не обращались в милицию. Свой мотив школьник объяснил просто – позже хотел угнать какую-нибудь их этих машин.

Квалификацию действий подростка в ближайшее время даст следствие.

Источник: сайт УВД Миноблисполкома