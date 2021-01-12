В Марьиной Горке будут работать два катка

Мы уже и забыли, какой может быть настоящая зима, но наконец улицы покрыл снег. Это хорошая новость для любителей зимних видов спорта, которые с нетерпением ждали именно такой погоды, чтобы вновь переобуться в коньки и лыжные ботинки.

В Марьиной Горке заливают катки на территории ФОК «Виктория» и на городском стадионе. Предположительно, они начнут работу в четверг. Будут организованы и пункты проката: «Виктория» располагает 121 парой коньков, а на городском стадионе имеется 114 пар. Всю подробную информацию о начале работы катков можно уточнить по телефону 47-709.

Лыжная трасса протяженностью 2 километра появилась на озере Михайловское. Прокатиться на лыжах можно и на городском, и на школьных стадионах. Здесь длина трасс чуть меньше: 600 метров и от 200 до 400 метров соответственно. Лыжи можно взять напрокат на городском стадионе Марьиной Горки. Но нужно поторопиться, пока их не разобрали: любителям активного отдыха предлагают всего 18 пар лыж.

Александра НОВИКОВА.