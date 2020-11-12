В Марьиной Горке начала работу общественная приемная
В Марьиной Горке возобновила работу общественная приемная по вопросам развития страны и района. Каждый житель города и района может обратиться сюда с волнующими вопросами и предложениями. В первый день работы предложения от пуховчан принимали председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Сарнова и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Сенько.
ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ:
СРЕДА: с 14.00 до 17.00
СУББОТА: с 10.00 до 13.00
Прием граждан проводится по адресу: ул. Ленинская, 51 в кабинете №10 (2 этаж). Телефон 801713- 60273. Если у вас не получается прийти лично, вы можете прислать свой вопрос или предложение на электронную почту pukhovichi.op@mail.ru
График работы специалистов, которые будут проводить прием:
|14 ноября (суббота)10.00 – 13.00
|Гулякевич Людмила Федоровна
Межённый
Сергей Николаевич
|председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов;
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома
|18 ноября (среда)14.00 – 17.00
|Мазаник Елена Анатольевна
Пархимчик
Елена Геннадьевна
|Первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»;
главный врач ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии»
|21 ноября (суббота)10.00 – 13.00
|Сарнова Людмила Николаевна
Шестакова Елена Александровна
|председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»;
заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму райисполкома
|25 ноября (среда)14.00 – 17.00
|Гулякевич Людмила Федоровна
Костюк
Вадим Олегович
|председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов;
директор УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района
|28 ноября (суббота)10.00 – 13.00
|Соболевская Анна Александровна
Баешко
Александр Евгеньевич
|председатель Пуховичской районной организации БООВ;
начальник землеустроительной службы райисполкома