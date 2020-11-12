Общество 

В Марьиной Горке начала работу общественная приемная

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В Марьиной Горке возобновила работу общественная приемная по вопросам развития страны и района.  Каждый житель города и района может обратиться сюда с волнующими вопросами и предложениями. В первый день работы предложения от пуховчан принимали председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Сарнова и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Сенько.

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ:

 СРЕДА: с 14.00 до 17.00

СУББОТА: с 10.00 до 13.00

Прием граждан проводится по адресу: ул. Ленинская, 51  в кабинете №10 (2 этаж). Телефон 801713- 60273. Если у вас не получается прийти лично, вы можете прислать свой вопрос или предложение на электронную почту pukhovichi.op@mail.ru 

График работы специалистов, которые будут проводить прием:

14 ноября (суббота)10.00 – 13.00 Гулякевич Людмила Федоровна

Межённый

Сергей Николаевич

 председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов;

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома
18 ноября (среда)14.00 – 17.00 Мазаник Елена Анатольевна

Пархимчик

Елена Геннадьевна

 Первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ»;

главный врач ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии»
21 ноября (суббота)10.00 – 13.00 Сарнова Людмила Николаевна

Шестакова Елена Александровна

 председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь»;

заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму райисполкома
25 ноября (среда)14.00 – 17.00 Гулякевич Людмила Федоровна

Костюк

Вадим Олегович

 председатель Пуховичской районной организации объединенных профсоюзов;

директор УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района
28 ноября (суббота)10.00 – 13.00 Соболевская Анна Александровна

Баешко

Александр Евгеньевич

 председатель Пуховичской районной организации БООВ;

начальник землеустроительной службы райисполкома

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