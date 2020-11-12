В Марьиной Горке начала работу общественная приемная

В Марьиной Горке возобновила работу общественная приемная по вопросам развития страны и района. Каждый житель города и района может обратиться сюда с волнующими вопросами и предложениями. В первый день работы предложения от пуховчан принимали председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Сарнова и начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Елена Сенько.

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ:

СРЕДА: с 14.00 до 17.00

СУББОТА: с 10.00 до 13.00

Прием граждан проводится по адресу: ул. Ленинская, 51 в кабинете №10 (2 этаж). Телефон 801713- 60273. Если у вас не получается прийти лично, вы можете прислать свой вопрос или предложение на электронную почту pukhovichi.op@mail.ru

График работы специалистов, которые будут проводить прием: