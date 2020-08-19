В Марьиной Горке открылся цех по производству продуктов детского питания

Цех по производству продуктов детского питания торжественно открыли на расположенном в Марьиной Горке опытном участке РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию». Здесь по собственным рецептурам будут производить низкобелковые макаронные изделия, сухие смеси для питания детей, страдающих фенилкетонурией — наследственным заболеванием, в основе которого лежит нарушение аминокислотного обмена. Помимо этого, на предприятии открыт новый цех по производству бутилированной воды для детского питания.

Как отметил на церемонии открытия нового цеха председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, в производстве продуктов питания наша республика выходит на новый этап. Если раньше стояла задача просто обеспечить население продуктами питания, то сейчас — сделать это с учетом интересов каждого человека, в том числе и заболеваний, которыми он страдает, чтобы улучшить качество жизни наших людей.

Продукты питания для страдающих фенилкетонурией детей — уникальные для нашей страны. Реализовав пилотный проект по их производству, РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию» сделало важный шаг в направлении создания белорусских продуктов специализированного назначения для определенных категорий граждан.

Выбор продуктов, которые каждый из нас покупает для себя, зависит от многих факторов. Влияют на это и пищевые традиции, сложившиеся в той местности, где мы родились, и финансовые возможности семьи, и еще много факторов, в числе которых и здоровье. К сожалению, многие из нас сталкиваются с пищевыми ограничениями из-за болезней: кому-то диабет не позволяет употреблять целый перечень продуктов питания, кому-то ревматизм. При таких и многих других проблемах на прилавках магазинов можно найти продукты, которые не нанесут вред организму, и составить свой рацион. Однако есть такие заболевания, при которых организовать питание — большая проблема. В их числе фенилкетонурия. Людям, страдающим этим заболеванием, категорически противопоказана белковая пища, то есть все наши популярные продукты: молоко, мясо, рыба, яйца, бобовые. А еще те, в рецептуру приготовления которых они входят.

Как рассказала председатель Белорусского республиканского общественного объединения помощи детям, больным фенилкетонурией «Будущее без границ» Юлия Артюх, макаронные, кондитерские изделия и другие продукты питания с низким содержанием белка родители для своих детей, страдающих фенилкетонурией, вынуждены закупать за границей. Все они довольно дорогие, доставка занимает время. Поэтому и встал вопрос об импортозамещении в этом плане. Поддержку в решении проблемы оказала Национальная академия наук Беларуси. НПЦ НАН Беларуси по продовольствию разработал рецептуры низкобелковых продуктов для детей: макаронных изделий, сухих смесей для приготовления кексов, печенья, картофельного пюре, клецок и других. Было выделено государственное финансирование пилотного проекта на создание мини-производства на опытно-технологическом участке НПЦ по продовольствию в Марьиной Горке. Его торжественное открытие состоялось 11 августа текущего года. На мероприятии присутствовали представители Национальной академии наук Беларуси во главе с председателем ее президиума академиком Владимиром Гусаковым, директор НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Зенон Ловкис, заместитель председателя районного исполнительного комитета Наталья Литвинчук.

— Прежде, чем приступить к реализации проекта по созданию мини-производства продуктов детского питания, на опытном участке была проведена серьезная подготовительная работа, — рассказал его директор Сергей Цедрик. — Были построены артезианская скважина и трансформаторная подстанция, реконструировано помещение, где разместился новый цех, в минувшем году осуществлена модернизация газовой котельной, создана лаборатория, позволяющая проводить основные физико-химические и микробиологические исследования сырья, готовой продукции, контроль производства на отдельных стадиях процесса производства.

Сергей Цедрик провел экскурсию по новому мини-производству, прокомментировал основные процессы, рассказал об оборудовании. Он также заострил внимание на особенностях продукции. Так, в макаронных изделиях, которые будет выпускать цех, не содержится пшеница, рожь, ячмень, овес и компоненты, полученные их скрещиванием. Основу составляет крахмал. Такие макаронные изделия можно также рекомендовать людям, страдающим целиакией — патологическим нарушением работы кишечника, при котором наблюдается непереносимость глютена (белок, который находится в злаковых культурах). То же можно сказать и о смесях для печенья и кексов.

Вкусовые качества новых продуктов и питьевой воды участники мероприятия оценили во время дегустации. Как подчеркнула Юлия Артюх, по вкусу они заметно лучше импортных аналогов. И заявленная цена значительно ниже. Это делает продукцию конкурентоспособной. На это обратил внимание и Владимир Гусаков. По его мнению, в перспективе стоит подумать, как выйти на рынки стран ближнего зарубежья. В связи с этим он поставил задачу обратить внимание на маркетинг и рекламу. Но сначала о новой продукции должен узнать отечественный потребитель.

Наталья ПАРХОМЧИК.