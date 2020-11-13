В Марьиной Горке открылся «Доброцен»

Это первый подобный магазин в нашем городе и шестой в Беларуси.



«Доброцен» — магазин-склад низких цен. Площадь торгового зала составляет 900 квадратных метров. Продукты питания, бытовая химия, промышленные товары и другое — покупателям предлагают порядка 1200 наименований. Порядка 80 процентов ассортимента составляют товары белорусского производства.

Магазин ждет покупателей ежедневно с 9-00 до 21-00 по адресу г. Марьиной Горка, переулок Калинина, 3 (рядом с центральной поликлиникой, бывший винзавод).