В  Марьиной Горке открыт филиал районного центра коррекционно-развивающего обучения

Маленькая Полинка, перешагнув порог этого дома, радостно улыбается: она теперь точно знает, что здесь ей будет очень интересно… Правда, так было не сразу, потому что у девочки есть особенности в развитии, из-за которых она значительно отстала от своих сверстников, и по этой причине общение с другими детьми ей пока дается непросто. Но заинтересованность родителей и первые недели занятий с сотрудниками районного коррекционно-развивающего центра дают надежду на лучшее: уже сегодня девочка совсем по-другому ведет себя с людьми, старается произносить не только слоги, но и слова…

— Мы думаем, что результаты нас порадуют еще больше в самом ближайшем будущем, — говорит директор районного центра коррекционно-развивающего обучения Ольга Горелик. — Тем более, что родителям девочки уже не нужно возить ребенка на занятия в Руденск: с недавнего времени филиал центра начал работать в Марьиной Горке на базе SOS-Детская деревня.

Место для филиала выбрано не случайно. Во-первых, для жителей Марьиной Горки и ближайших сельских населенных пунктов добираться сюда удобнее, чем в Руденск. Особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Во-вторых, готовность предоставить место для филиала центра выразило руководство SOS-Детская деревня, сотрудничество которой с коррекционно-развивающим центром уже длится более 5 лет. За это время были реализованы совместные проекты по работе с детьми, имеющими особенности психофизического развития. Результаты очевидны и в плане реабилитации детей, и в плане обучения педагогов учреждений образования нашего района работе с такими детками. Такое обучение прошли более 280 учителей-дефектологов, психологов, социальных педагогов.

— Мы очень благодарны за то, что руководство SOS-Детская деревня не только предоставило нам для открытия филиала отдельный дом, но и помогло с проведением ремонта и оснащением кабинетов специалистов, которые работают с детьми, — говорит Ольга Владимировна. — К счастью, нас поняли и поддержали в стремлении сделать так, чтобы услуги специалистов центра стали доступнее для семей чисто географически, и работа по коррекции и реабилитации могла начинаться как можно раньше. Ранняя диагностика (от рождения до трех лет) и соответственно ранняя коррекция дают видимые результаты.

В штате филиала центра — два учителя-дефектолога (Полина Булатецкая и Карина Данченко), педагог-психолог (Татьяна Николенко), врач-психиатр (Инна Кульбицкая). На занятия к ним уже сегодня приходят 9 маленьких ребятишек. А тех, кто старше трех лет, — и вовсе более двадцати.

Представьте, насколько востребована работа центра и филиала, если ежегодно более 2 тысяч детей проходят обследование психолого-педагогической комиссии. Значит, всем им нужна в той или иной мере помощь специалистов. В основном ее получают в учреждениях образования (детских садах и школах), где создана оптимальная сеть: работает 34 пункта коррекционно-педагогической помощи, создано 68 классов интегрированного воспитания и обучения, 24 группы интегрированного воспитания и обучения и 9 специальных групп. Но вот детки в возрасте до 3 лет не попадали в такие группы, поэтому открытие филиала решит серьезную проблему для многих родителей.

Материальная база филиала, по словам сотрудников, просто замечательная. Здесь имеется самый современный диагностический и дидактический материал: приобретена интерактивная панель, установлены современные компьютерные программы, необходимая оргтехника, удобная мебель… Даже в столице найти центр с такой базой — задача не самая простая.

И специалисты подобраны замечательные. У каждого порядка десяти различных сертификатов об обучении.

Детям здесь предлагаются не банальные игрушки и картинки для обучения, а новые компьютерные технологии. На такие методики откликаются даже ребята со сложными диагнозами. К примеру, с аутизмом. Для них идти на контакт всегда сложно. Но в центре умеют это делать. И родители говорят, что результат работы для них очевиден. Никита, например, раньше вообще не мог ни на чем сосредоточиться, а сейчас стал более усидчивым, внимательным и готовым воспринимать (пусть пока минимальную) информацию.

Маша и Алина сначала вообще не хотели ходить на занятия в центр и общаться. Но спустя несколько занятий девочек не узнать: и уговаривать не нужно, и на занятиях есть отдача. Теперь дети не просто играют с предложенным материалом, но и участвуют в процессе обучения. Значит, результаты будут.

— Мы проводим не только индивидуальные занятия, но и групповые, — рассказывает Татьяна Николенко. — Это важно для того, чтобы дети учились взаимодействовать, общаться с другими людьми. Предлагаем для работы разные проекты и методики. Игры с кинетическим песком, например, очень успокаивают детей. Сказко-, изо-, пескотерапия — не менее увлекательные процессы. Нравятся и необычные техники рисования. Малышам очень интересно на таких занятиях. Но и для родителей также определенно есть польза: они учатся взаимодействовать со своими детьми правильно. А кто-то, придя в центр, вообще только-только начинает это делать: к сожалению, не все способны увидеть и признать существующую проблему. Между тем, важно не упустить время: сегодня действительно многое можно сделать, чтобы помочь детям развиваться, социализироваться, чувствовать себя в социуме комфортно и уверенно.

Елена ШАНТЫКО.