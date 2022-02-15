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Пуховчане почтили память погибших воинов-интернационалистов в Афганистане

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Более тридцати лет назад последний советский солдат покинул землю Афганистана. Эта война коснулась многих наших соотечественников. Этот день, 15 февраля, стал Днем памяти не только для тех, кто воевал в Афганистане, но и для всех белорусов.

Памятные мероприятия прошли в Марьиной Горке, войсковой части 89417 и в деревне Блуже — на родине Героя Советского Союза Николая Чепика. Также в мероприятии приняли участие и представители 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Российской Федерации.

 

Станислав БЕЛОУСОВ.

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