Пуховчане почтили память погибших воинов-интернационалистов в Афганистане

Более тридцати лет назад последний советский солдат покинул землю Афганистана. Эта война коснулась многих наших соотечественников. Этот день, 15 февраля, стал Днем памяти не только для тех, кто воевал в Афганистане, но и для всех белорусов.

Памятные мероприятия прошли в Марьиной Горке, войсковой части 89417 и в деревне Блуже — на родине Героя Советского Союза Николая Чепика. Также в мероприятии приняли участие и представители 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Станислав БЕЛОУСОВ.