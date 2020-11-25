В Марьиной Горке появилась еще одна остановка в стиле МЧС

Скоротать время ожидания транспорта с пользой — теперь это возможно и на автобусной остановке напротив центра творчества детей и молодежи «Світанак». Недавно она засияла яркими красками. Кошечка Даша из брошюры МЧС «Приключения Даши в стране опасностей» напоминает о безопасности жителям Пуховщины. Обычный пункт ожидания общественного транспорта превратился в остановку безопасности и в место, где ребенок может почерпнуть нужную для себя информацию в области безопасности жизнедеятельности.

Создание таких стилизованных объектов не в новинку спасателям: это уже третья тематическая остановка в нашем городе. Герои и персонажи мультфильмов МЧС украшают также автобусные остановки возле Марьиногорской гимназии и ОАО «Машпищепрод».