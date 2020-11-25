Коротко о разном МЧС информирует 

В Марьиной Горке появилась еще одна остановка в стиле МЧС

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Скоротать время ожидания транспорта с пользой — теперь это возможно и на автобусной остановке напротив центра творчества детей и молодежи «Світанак». Недавно она засияла яркими красками. Кошечка Даша из брошюры МЧС «Приключения Даши в стране опасностей»  напоминает о безопасности жителям Пуховщины.  Обычный пункт ожидания общественного транспорта превратился в остановку безопасности и в место, где ребенок может почерпнуть нужную для себя информацию в области безопасности жизнедеятельности.

Создание таких стилизованных объектов не в новинку спасателям: это уже третья тематическая остановка в нашем городе. Герои и персонажи мультфильмов МЧС украшают также автобусные остановки возле Марьиногорской гимназии и ОАО «Машпищепрод».

 

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