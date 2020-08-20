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В Марьиной Горке прошел митинг за мир, стабильность и безопасность Беларуси

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20 августа жители города вышли на площадь возле РЦК, чтобы заявить о своей позиции в поддержку государства и Президента Беларуси Александра Лукашенко. На мирный митинг приехали представители трудовых коллективов из различных предприятий района. 

Горожане стояли с тематическими плакатами, рисунками, шариками и, конечно, многочисленными государственными флагами. Все собравшиеся вышли на площадь, чтобы высказать любовь и признательность своей Родине, пожелать мира и благоденствия всему белорусскому народу.

 

 

 

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