В Марьиной Горке прошел митинг за мир, стабильность и безопасность Беларуси

20 августа жители города вышли на площадь возле РЦК, чтобы заявить о своей позиции в поддержку государства и Президента Беларуси Александра Лукашенко. На мирный митинг приехали представители трудовых коллективов из различных предприятий района.

Горожане стояли с тематическими плакатами, рисунками, шариками и, конечно, многочисленными государственными флагами. Все собравшиеся вышли на площадь, чтобы высказать любовь и признательность своей Родине, пожелать мира и благоденствия всему белорусскому народу.