В Марьиной Горке прошел праздник, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Эта суббота в Марьиной Горке отметилась ярким событием: военнослужащие войсковой части 89417 в парке микрорайона Новая Заря организовали для жителей города праздник, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Открыл череду мероприятий небольшой митинг, участие в котором приняли военнослужащие, школьники, жители города. С Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь всех поздравили командир войсковой части 89417 подполковник Алексей Хузяхметов, заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева.

А затем всех участников праздника ожидали яркие моменты: военнослужащие организовали показ боевых эпизодов, работы альпинистов, занятий по рукопашному бою, демонстрацию вооружений и экипировки.

Завершающим аккордом праздника стала концертная программа.

Наталья ПАРХОМЧИК.