В Марьиной Горке прошел праздник «Слава людям труда»

В Марьиной Горке 26 февраля прошел праздник «Слава людям труда»: в торжественной обстановке чествовали тружеников народно-хозяйственного комплекса района, ставших лучшими в своем деле по итогам 2020 года.

Участников праздника приветствовали председатель районного исполнительного комитета Виктор Коляда, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Валерий Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Белоконев, председатель районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич.

Подарком для участников мероприятия стал праздничный концерт, который подготовили любительские коллективы и исполнители нашего района. (Будет дополнено).

Наталья ПАРХОМЧИК.