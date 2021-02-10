В Марьиной Горке прошел турнир по большому теннису

В Марьиной Горке на базе ФОЦ «Виктория» прошел турнир по большому теннису в парном разряде. Организаторы соревнований — предприниматели Сергей Дерушко и его сын Вячеслав — пригласили на корт всех неравнодушных к этому виду спорта.

В соревнованиях приняли участие не только местные любители спорта, но и приглашенные гости из Минска и Могилева.

Чтобы в игре была интрига, никто не знал, кто станет его партнером в турнире. Все решила жеребьевка. Команды были сформированы таким образом, чтобы в паре играл пуховчанин и приглашенный гость.

Поэтому игра была непредсказуемой, и наблюдать за ней было одно удовольствие. Сильнее всех оказалась пара Игоря Лахвича и Вячеслава Жиркевича, которые не проиграли ни одного матча.

— Я играю в теннис с 40 лет и привел в этот спорт сына, — рассказывает Сергей Дерушко. — Мы вместе устраиваем турнир по теннису каждый год и останавливаться на этом не планируем.

К слову, в планах и дальше развивать теннис в районе. Есть идея построить корт для пляжного тенниса.

Александра НОВИКОВА.