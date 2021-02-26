В Марьиной Горке проходит районный праздник «Слава людзям працы»

Сегодня на районном празднике труда чествуют лучших тружеников Пуховщины.

На основании пункта 9 Инструкции о порядке выдвижения кандидатур для занесения на Доску почета Пуховичского района, утвержденной решением Пуховичского районного исполнительного комитета от 7 июня 2016 года № 1899 «О Доске почета Пуховичского района», Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Занести на Доску почета Пуховичского района организации Пуховичского района и работников организаций, достигших высоких показателей по итогам работы за 2020 год:

За достижение наилучших показателей

в промышленности и энергетике:

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Морозпродукт» (Добудько Сергей Васильевич).

БОБРОВУ Юлию Игоревну — начальника лаборатории промышленной экологии филиала «ТЭЦ-5» Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»;

БУЛЫГО Сергея Константиновича — ведущего инженера по эксплуатации и ремонту оборудования цеха производства рефлекторов и автомобильных фар открытого акционерного общества «Руденск»;

ДОВНАРА Олега Францевича — заместителя главного инженера открытого акционерного общества «Пуховичский опытно-экспериментальный завод»;

ЖИВУЦКУЮ Татьяну Валерьевну — аппаратчика смешивания цеха по производству модельных составов, смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей открытого акционерного общества «Завод горного воска»;

СТАМБРОВСКОГО Евгения Владимировича — начальника отдела материально-технического обеспечения открытого акционерного общества «Машпищепрод».

За достижение наилучших показателей

в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве:

Подсобное сельскохозяйственное управление «Руденское» унитарного предприятия «Минскметрострой» (Боберенко Игорь Александрович).

ЖУКОВСКОГО Николая Владимировича — машиниста экскаватора государственного унитарного предприятия мелиоративных систем «Пуховичское ПМС»;

МАРКОВА Олега Васильевича — тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества «Голоцк»;

ПРОКОПОВИЧ Марину Михайловну — оператора машинного доения открытого акционерного общества «Зазерка»;

САВАСТЮКА Виктора Ивановича — тракториста-машиниста первого класса сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества «Племенной завод «Индустрия»;

ЩЕРБО Виталия Александровича — водителя на вывозке леса государственного лесохозяйственного учреждения «Пуховичский лесхоз».

За достижение наилучших показателей

в строительстве, жилищно-коммунальном

хозяйстве, электросвязи, почтовой связи:

Филиал коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 169» (Матарас Геннадий Сергеевич).

КЛИМОВИЧ Наталью Ивановну — рабочего по благоустройству населенных пунктов участка «Дружный» унитарного предприятия «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района;

ПЕТРИКА Алексея Николаевича — начальника производственного участка № 3 унитарного предприятия «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района;

ПОПОВА Евгения Сергеевича — водителя филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ № 169»;

ЧИГИЛИНСКОГО Александра Данииловича — начальника участка «Водоотведение» коммунального производственного унитарного предприятия «Пуховичский водоканал».

За достижение наилучших показателей

в торговле, общественном питании,

в сфере услуг, банковской деятельности,

страховании:

Общество с дополнительной ответственностью «Родительское наследие» (Дерушко Вячеслав Сергеевич).

БЕСМАНА Александра Николаевича — водителя автомобиля пятого разряда первого класса филиала «Автомобильный парк № 19» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс»;

ЕНОКЯНА Тиграна Варужановича — индивидуального предпринимателя.

За достижение наилучших показателей

в социальной сфере:

учреждение здравоохранения «Марьиногорская центральная районная больница» (Жаринова Людмила Владимировна).

ГНЕВЧИНСКУЮ Ларису Николаевну — педагога дополнительного образования государственного учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» Пуховичского района»;

КОРЗУН Светлану Валентиновну — медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиологии и реанимации учреждения здравоохранения «Марьиногорская центральная районная больница»;

КРИВОШЕЯ Юрия Юрьевича — руководителя семейного народного ансамбля «Живица» Борского сельского Дома культуры;

ОРТЮХ Ирину Игоревну — заведующего Шацкой участковой больницей учреждения здравоохранения «Марьиногорская центральная районная больница»;

ШВАЧКО Александра Петровича — учителя географии государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Марьина Горка».

За достижение наилучших показателей

в сфере государственного управления:

КОРОЛЯ Владимира Александровича — председателя Шацкого сельского исполнительного комитета.

За достижение наилучших показателей

в сфере предпринимательства:

Общество с ограниченной ответственностью «ИВАН КУПАЛА-ТОРГ» (Яворский Виталий Викторович).

ЖУКОВА Юрия Олеговича — заместителя генерального директора по техническим вопросам и производству закрытого акционерного общества «ГДхемикс».

За достижение наилучших показателей

в сфере нотариата, обеспечения правопорядка,

осуществления судопроизводства,

обеспечения пожарной безопасности, обороны:

КОЛЕСНЕВА Сергея Сергеевича — старшего оперуполномоченного группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции отдела внутренних дел Пуховичского районного исполнительного комитета.

Председатель В.М. Коледа.

Управляющий делами Л.А. Бельская.