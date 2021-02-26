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В Марьиной Горке проходит районный праздник «Слава людзям працы»

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Сегодня на районном празднике труда чествуют лучших тружеников Пуховщины.

На основании пункта 9 Инструкции о порядке выдвижения кандидатур для занесения на Доску почета Пуховичского района, утвержденной решением Пуховичского районного исполнительного  комитета  от  7  июня   2016 года № 1899 «О Доске почета  Пуховичского района», Пуховичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

  1. Занести на Доску почета Пуховичского района организации Пуховичского района и работников организаций, достигших высоких показателей по итогам работы за 2020 год:

За достижение наилучших показателей

в промышленности и энергетике:

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Морозпродукт» (Добудько Сергей Васильевич).

БОБРОВУ  Юлию  Игоревну  —  начальника  лаборатории промышленной экологии филиала «ТЭЦ-5»  Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики  «Минскэнерго»;

БУЛЫГО Сергея Константиновича — ведущего инженера по эксплуатации и ремонту оборудования  цеха  производства  рефлекторов и автомобильных  фар открытого акционерного общества  «Руденск»;

ДОВНАРА Олега Францевича — заместителя главного инженера открытого акционерного общества «Пуховичский опытно-экспериментальный завод»;

ЖИВУЦКУЮ  Татьяну Валерьевну — аппаратчика смешивания цеха по производству модельных составов, смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей открытого акционерного  общества  «Завод  горного воска»;

СТАМБРОВСКОГО Евгения Владимировича — начальника   отдела  материально-технического  обеспечения открытого акционерного общества «Машпищепрод».

За достижение наилучших показателей

в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве:

Подсобное сельскохозяйственное управление «Руденское» унитарного  предприятия  «Минскметрострой»   (Боберенко   Игорь    Александрович).

ЖУКОВСКОГО Николая  Владимировича  —  машиниста экскаватора государственного унитарного предприятия мелиоративных систем «Пуховичское ПМС»;

МАРКОВА Олега Васильевича — тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства  открытого акционерного общества «Голоцк»;

ПРОКОПОВИЧ Марину Михайловну — оператора машинного доения открытого акционерного общества «Зазерка»;

САВАСТЮКА Виктора Ивановича — тракториста-машиниста первого класса сельскохозяйственного производства открытого акционерного общества «Племенной завод «Индустрия»;

ЩЕРБО Виталия Александровича — водителя на вывозке леса государственного лесохозяйственного учреждения «Пуховичский лесхоз».

За достижение наилучших показателей

в строительстве, жилищно-коммунальном

хозяйстве, электросвязи, почтовой связи:

Филиал  коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог  «Минскоблдорстрой» – «ДРСУ №  169» (Матарас  Геннадий  Сергеевич).

КЛИМОВИЧ  Наталью Ивановну — рабочего по благоустройству населенных пунктов участка  «Дружный» унитарного предприятия «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района;

ПЕТРИКА Алексея Николаевича — начальника производственного участка № 3  унитарного  предприятия «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района;

ПОПОВА Евгения  Сергеевича  —  водителя  филиала  коммунального унитарного предприятия  по  проектированию,  ремонту  и    строительству  дорог  «Минскоблдорстрой» –  «ДРСУ №  169»;

ЧИГИЛИНСКОГО Александра Данииловича — начальника участка «Водоотведение» коммунального производственного унитарного предприятия «Пуховичский водоканал».

За достижение наилучших показателей

в торговле, общественном питании,

в сфере услуг, банковской деятельности,

страховании:

Общество с дополнительной ответственностью  «Родительское наследие» (Дерушко Вячеслав  Сергеевич).

БЕСМАНА Александра Николаевича — водителя автомобиля пятого разряда  первого класса филиала «Автомобильный парк № 19» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс»;

ЕНОКЯНА Тиграна Варужановича — индивидуального предпринимателя.

За достижение наилучших показателей

в социальной сфере:

учреждение  здравоохранения  «Марьиногорская  центральная  районная  больница»         (Жаринова Людмила Владимировна).

ГНЕВЧИНСКУЮ Ларису Николаевну — педагога дополнительного  образования государственного учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» Пуховичского района»;

КОРЗУН  Светлану   Валентиновну  —  медицинскую сестру-анестезиста отделения анестезиологии и  реанимации  учреждения  здравоохранения   «Марьиногорская  центральная  районная   больница»;

КРИВОШЕЯ Юрия Юрьевича —  руководителя семейного  народного  ансамбля   «Живица»  Борского сельского Дома культуры;

ОРТЮХ   Ирину  Игоревну   —  заведующего  Шацкой участковой больницей учреждения здравоохранения «Марьиногорская центральная районная больница»;

ШВАЧКО  Александра  Петровича  —  учителя  географии государственного  учреждения образования  «Средняя   школа  № 2   г.  Марьина    Горка».

За достижение наилучших показателей

в сфере государственного управления:

КОРОЛЯ Владимира Александровича  — председателя  Шацкого  сельского  исполнительного  комитета.

За достижение наилучших показателей

в сфере предпринимательства:

Общество с ограниченной ответственностью «ИВАН КУПАЛА-ТОРГ» (Яворский Виталий Викторович).

ЖУКОВА Юрия Олеговича — заместителя генерального директора по техническим вопросам и производству закрытого акционерного общества «ГДхемикс».

За достижение наилучших показателей

в сфере нотариата, обеспечения правопорядка,

осуществления судопроизводства,

обеспечения пожарной безопасности,  обороны:

КОЛЕСНЕВА Сергея Сергеевича — старшего оперуполномоченного группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции отдела внутренних дел Пуховичского районного исполнительного комитета.

 

Председатель                            В.М. Коледа.

 

Управляющий делами              Л.А. Бельская.

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