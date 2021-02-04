В Марьиной Горке работает центр раннего вмешательства для детей до 3-х лет

Период от рождения до 3 лет – один из самых важных в развитии ребенка. В раннем возрасте малыш знакомится с окружающим миром и у него формируются ключевые навыки и способности, которыми он в дальнейшем будет пользоваться всю жизнь. Игра, общение, мелкая моторика, подражание голосом и мимикой взрослым, речь, познавательная деятельность и интерес к игрушкам, попытки сесть, а потом и встать, умение держать ложечку и самостоятельно кушать, общение со сверстниками – все это сейчас для малыша впервые. Поэтому в ранние годы родителям особенно важно внимательно наблюдать за ребенком и тем, как он развивается, чтобы ничего не пропустить, вовремя заметить и обратиться за советом и помощью к специалистам.

Если у вас возникли опасения по поводу развития ребенка, в первую очередь, обратитесь к участковому педиатру. Он определит, есть ли повод для беспокойства и при необходимости даст направление в один из Центров раннего вмешательства (ЦРВ). Обратиться в ЦРВ можно и без направления врача. В первую очередь здесь ждут детей с задержками в развитии, с врожденной патологией, недоношенных, с малой массой тела, а также детей, прооперированных после рождения.

Один из таких Центров есть и в Марьиной Горке. Он работает на базе УЗ «Областной детский центр медицинской реабилитации «Пуховичи» (ул. Карла Маркса, 9). Обратиться сюда могут родители детей до трех лет из Пуховичского и Червенского районов.

– ЦРВ на базе центра реабилитации открылся недавно. Это направление для нас новое, но с уверенностью могу сказать, что наши специалисты готовы, – рассказывает руководитель Марьиногорского ЦРВ Алла Корнякова. – Перед открытием мы посетили двухдневный семинар, который организовал ЮНИСЕФ в Беларуси. Там мы получили полезную информацию, которой пользуемся на практике.

В Беларуси Центры раннего вмешательства появились в ходе реорганизации кабинетов раннего вмешательства в Национальную систему раннего вмешательства, которая осуществлялась под эгидой Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь и при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации. Сегодня эта система функционирует в соответствии с фундаментальными принципами раннего вмешательства, такими как ориентированность на семью, междисциплинарность, и направлена на улучшение всех аспектов благополучия и развития ребенка в естественной среде.

– В сентябре этого года в Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) проходили месячные курсы по теме раннего вмешательства. После курсов мое восприятие ЦРВ поменялось, – продолжает Алла Анатольевна. – Сформировалось понимание, в каком направлении двигаться, что делать. Полученные знания я стараюсь передать своей команде, очень важно, чтобы каждый имел схожее виденье. Специалисты Центра стремятся к совершенствованию профессиональных навыков, мы изучаем много материалов.

Сегодня в Беларуси работает 40 Центров раннего вмешательства, специалисты которых бесплатно помогают семьям по различным вопросам развития ребенка.

Так, например, Центры не только проводят оценку состояния, но также разрабатывают индивидуальный план реабилитации ребенка и поддержки семьи. Кроме этого, оказывают психологическую помощь самим родителям, которые столкнулись с неожиданными жизненными обстоятельствами. В команду Центра, как правило, входят педиатры, неврологи, педагоги и психологи.

– Мие 2,8 и она не разговаривает. Мы с мужем стали замечать, что дочка не отзывается на имя, появились проблемы в коммуникации с детьми. Сначала думали перерастет, но врач в поликлинике подсказала обратиться в ЦРВ, – рассказывает мама девочки Екатерина. – У дочки оказалась задержка речевого развития с нарушением слухового восприятия, активности внимания. В Центре Мия занимается с логопедом два раза в неделю. Хотя дочка, кроме «да» и «мама» ничего не говорила, Ольга Сергеевна сразу поняла ее и всегда подбирает занятия и игры, которые она может делать. Потихонечку уже есть успехи. Мия стала чаще откликаться на свое имя, появилась заинтересованность в общении.

В Марьиногорском ЦРВ работают врач-реабилитолог, логопед-дефектолог, психолог, инструктор-методист ЛФК.

СПРАВОЧНО

Записаться на прием в Марьиногорский ЦРВ можно по телефону:

+375 29 640-82-79 — Алла Анатольевна Корнякова, руководитель ЦРВ.

Материал подготовлен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в рамках информационной кампании «Просто дети» в поддержку детей с инвалидностью и их семей. Реализуется совместно с Министерством здравоохранения Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации. Кампания стартовала 3 декабря и реализуется в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика инвалидности и социальная интеграция детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития в Республике Беларусь».

Фото предоставлены ЮНИСЕФ в Беларуси.