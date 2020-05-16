В МАРЬИНОЙ ГОРКЕ РАБОТАЕТ ГОСПИТАЛЬ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ С городом Марьина Горка у многих жителей Минской области в последнее время связаны и тревожные, и радостные воспоминания. В середине апреля на базе Марьиногорской центральной районной больницы начал работать инфекционный госпиталь по приёму и лечению больных с коронавирусной инфекцией. Расположение терапевтического корпуса больницы соответствовало необходимым требованиям. Здесь есть дополнительные входы и выходы, корпус соединен коридорами-переходами с другими зданиями. Но главное, что в терапевтическом корпусе есть большое количество современных точек доступа к кислороду. Есть в Марьиногорской больнице и своя кислородная станция.

— К организации работы госпиталя мы были готовы,— говорит главный врач центральной районной больницы Людмила Жаринова.—Каждый врач, еще будучи студентом, изучает патологию особо опасных инфекционных заболеваний и алгоритм работы в таких условиях. Ежегодно независимо от возникновения инфекций мы разрабатываем планы перепрофилирования учреждений и коечного фонда для работы в случае возникновения особо опасных инфекций таких, как чума, холера, лихорадка эбола и другие.

Когда в Китае и в Европе стала распространяться коронавирусная инфекция, наша больница одна из первых в области была укомплектована средствами защиты в полном объёме.

Сейчас на базе терапевтического корпуса и инфекционного отделения Марьиногорской ЦРБ развернут госпиталь на 144 койки. Из них 9 реанимационных. Кроме того организовано 3 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией которые нуждаются в гемодиализе. Сюда поступают пациенты из разных районов Минской области. Работает отдельный приёмный покой, куда доставляют пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией, у которых есть показания для госпитализации. По словам руководителя медицинского учреждения, свободные места в госпитале есть. Ежедневно после лечения отправляются домой в среднем 10-14 пациентов. На 15 мая в госпитале находилось 139 человек. Из них 23 иногородних. 54 человека с диагнозом коронавирусная инфекция, у 118 человек диагностирована пневмония. Болезнь у всех протекает по-разному. На кислородной терапии находится 17 человек, у 6 – проходит более тяжело и они находятся в реанимационном отделении. Для таких пациентов проводятся республиканские консилиумы с участием профессорского состава. При необходимости пациентам назначается лечение антикоронавирусной плазмой. Для лечения есть все необходимые препараты.

К сожалению, есть и летальные исходы. Умерли люди, которые имели тяжёлые хронические заболевания, осложнённые инфекцией.

В нашем районе среди заболевших коронавирусной инфекцией три медработника. По каждому случаю проведено профессиональное расследование. По месту их работы очаги не выявлены.

— Мы в полном объеме обеспечены спиртосодержащими антисептиками и дезефектантами.—говорит Людмила Владимировна.— На данном этапе имеется в запасе 1700 литров дезенфецирующего концентрата,1250 литров антисептиков. И этот запас постоянно пополняется. В настоящее время в больнице имеется более 22 тысяч одноразовых масок, почти 3 с половиной тысячи респираторов, более 28 тысяч пар одноразовых перчаток, 363 многоразовых противоэпидемиологических костюма и 597 одноразовых. Резерв постоянно обновляется.

Имеются в наличии экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции которые помогают определять не только заболевание, но и стадию, в которой оно протекает, что помогает быстро выбрать тактику лечения. Их мы проводим на бесплатной основе по медицинским показаниям.

Трижды госпиталь при Марьиногорской ЦРБ инспектировали специалисты -эксперты, и его работе была дана положительная оценка. Отмечено, что здесь созданы комфортные условия для больных, организовано хорошее питание, организовано обеспечение пациентов питьевой водой.

Стоит прислушаться и к мнению тех людей, которые проходили здесь лечение. В редакцию районной газеты уже поступило несколько благодарностей медицинским работникам. Пациенты говорят о том, в каком сложном состоянии они находились и сколько сил приложили врачи, чтобы спасти им жизнь.

Проводится медработниками и большая работа с людьми, которые являются контактами первого уровня. Информацию о них в больницу передаёт районный центр гигиены и эпидемиологии. На базе амбулаторно- поликлинических учреждений района создано 6 мобильных бригад . В течение суток медицинские работники должны посетить людей близко контактировавших с больным человеком, взять у них мазок. Те, у кого нет клинических проявлений заболевания, должны находиться дома. С ними периодически созваниваются работники больницы, интересуются их самочувствием. Тех, у кого появились симптомы болезни, осматривает врач и принимает решение о дальнейшем лечении.

Медики не скрывают, что работают в сложных условиях. Смена в противоэпидемиологическом костюме, следы от масок на лице … Это то, что мы видим с экрана телевизора или на фото в газетах и соцсетях. Но мы можем только предполагать сколько физических усилий прикладывают ежедневно эти люди спасая жизни других.

Потому столько слов благодарности сегодня звучит в их адрес. И многие люди стараются их поддержать, чем-то помочь.

—Хочу сердечно поблагодарить всех наших работников и тех, кто понимает, как нам сегодня сложно,— говорит Людмила Жаринова.—Приятно, что многие трудовые коллективы , общественные организации предложили свою помощь. Это ЗАО «Август Бел», ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод», «Пуховичинефтепродукт», «Агро-Оберег», «Голоцк», «Машпищепрод», ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», «Струнные технологии», Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Белоконев общественные организации, профсоюзы, учреждения образования и многие другие. Всем мы благодарны за помощь и поддержку.

Каждый человек может сегодня поддержать медицинских работников. И для этого не нужны какие- то особые усилия. Все мы должны соблюдать социальную дистанцию, часто мыть руки, носить защитные маски и перчатки в магазинах, в транспорте, других многолюдных местах, ограничить контакты с пожилыми родственниками.

К сожалению, на деле получается не так. Десятки покупателей приходят за товарами в магазины без масок, стоя в очереди буквально дышут в затылок друг другу. Недавно задала вопрос водителю такси: «Почему вы работаете без маски?». «А я не верю во всё это»,— ответил он.

Конечно, паниковать не нужно. По словам медицинских работников, ситуация в районе стабильная, она под контролем. Но риск заболеть есть у каждого из нас. Так давайте заботиться о своём здоровье.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Светлана Смалиус:

Коронавирус, безусловно, сказался на нашем привычном образе жизни. Первое, что я вынесла для себя из информации, которой мы владели до того, как в Беларуси начали фиксировать первые случаи заболеваний коронавирусными пневмониями, это то, что каждый из нас в любом случае, будет ли введен карантин, или не будет, должен в первую очередь сам быть социально ответственным человеком. Наша безопасность— не только дело рук врачей. Поэтому нужно прислушиваться к рекомендациям: носить маски, иметь при себе антисептик. К сожалению, даже сегодня многие игнорируют такие простые правила и не думают не только о себе, но и об окружающих.

Я отслеживаю ситуацию в республике, но не владею той, которая складывается в нашем районе. Из районной газеты знаю, что у нас развернут госпиталь, и наши врачи лечат не только пуховчан, но и жителей других районов. Хотелось бы знать более конкретную информацию по числу заболевших. И это не праздный интерес. Уверена, что если бы люди не думали, что у нас все абсолютно беспроблемно, они были бы к себе более внимательными. Наблюдаю, как население делится на две части: одни спокойны и беззаботны, другие же живут на слухах и паникуют. Именно поэтому нужно владеть реальной информацией, которая позволит не паниковать, а объективно оценивать ситуацию. Всем советую беречь себя и надеяться, что вскоре мы вернемся к нормальной жизни.

Лилия Крупская:

— Наверное, каждый надеется, что плохое пройдет мимо, не коснется его или его близких. Но жизнь преподносит нам испытания, не ориентируясь на наши желания и надежды. Вот и моей семье пришлось узнать, что такое тяжелая пневмония. Сначала заболела мама. У нее поднялась температура, мы вызвали врача. Надеялись, что это будет только простуда. Однако появились трудности с дыханием и пришлось ее госпитализировать. К этому моменту и я чувствовала, что заболела. Слабость, температура, одышка. Согласилась на госпитализацию. Проходила лечение в нашей районной больнице. Не верьте если говорят, что медикам все равно, что они не стараются. Это неправда. Они работают в очень непростых условиях. Они лечат, они борются за каждого пациента. Они поддерживают нас, как могут. Приходят в палату просто, чтобы поговорить, объяснить нам, как правильно вести себя, чтобы лечение было более эффективным. Сегодня я нахожусь на долечивании дома, потому что могу соблюдать режим самоизоляции. Мама все еще в больнице, и врачи борются за ее жизнь, несмотря на ее почтенный возраст. Хочу верить, что у них получится. А всем желаю здоровья. И советую прислушиваться к рекомендациям врачей.

Ирина Зенько:

— Я всегда стараюсь с оптимизмом относиться к любой ситуации и надеяться на лучшее. Именно так настраивала себя, когда стало понятно, что пандемия коронавируса не обойдет и белорусов. Но, к сожалению, недостаток информации в первое время породил слишком много противоречивых слухов. Назывались настолько противоположные цифры, что ты просто не понимал, каким верить. И это были слухи не только о числе заболевших, но и о числе умерших людей. В этой связи, конечно, очень хотелось иметь правдивую информацию. Думаю, именно она поможет нам всем выработать правильное поведение. Мы прекрасно понимаем, что не можем остановить экономику. По этой причине очень важно, чтобы включилось самосознание и ответственность каждого человека. Мы можем сами контролировать свою защищенность, обеспечивать социальное дистанцирование. Об этом, я думаю, информации в СМИ сегодня более чем достаточно. Поэтому порой я не понимаю, когда вижу беспечное отношение людей к рекомендациям врачей. В магазинах многие не носят маски, не соблюдают дистанцию, хотя условия для этого есть практически везде. Сегодня уже нет дефицита масок (покупай на любой цвет и размер), достаточно антисептиков (в аптеке насчитала порядка пяти наименований). Главное теперь – наше отношение к проблеме. Ее порой, мне кажется, излишне пытаются раздувать, добывая одни негативные факты. Если оперировать только ими, то мы не получим объективной картины. Граждане хотят владеть максимально объективной информацией, которая, в первую очередь, касается нашего района. Это позволить противостоять той лжи, что порой принимается за правду. Был момент, например, когда всех пугали тем, что в нашем детском санатории (центре реабилитации) проходят лечение люди в подтвержденным коронавирусом. А там был обычные заезд детей на оздоровление. Но сегодня, мне кажется, уже меняется отношение к происходящему и к подаче соответствующей информации об этом. Мы начинаем понимать, что коронавирус – это наша реальность. Нам с ней жить. И спасибо врачам, которые учатся бороться с этой болезнью.

Елена Шантыко.

Ольга Савастюк.