В Марьиной Горке с размахом отметили День города

Такого масштабного праздника жители города не видели давно. В центре города был организовал целый марафон развлечений: детские аттракционы, мастер-классы по соломоплетению, по гончарному искусству. При помощи опытного кузнеца можно было даже сделать себе подкову на счастье. Работали торговые точки. Без сомнения, каждый нашел себе развлечение по душе.

Вечером настроения добавила масштабная музыкальная программа: на сцену в течение вечера выходили поп-фолк группа «Лялькі Карпарэйшн», Жанет, Алексей Хлестов, группа ByCity, Анна Шаркунова, Герман, Ольга Плотникова и группа «Тяни-Толкай». Пуховчане дружно подпевали артистам и танцевали.

Завершилось празднование Дня города ярким фейерверком.

Будет дополнено.