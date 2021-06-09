В Марьиной Горке состоялся велопробег, посвященный Году народного единства

Место встречи — улица Спасателей. Многие участники прибывали группами, семьями.

Маршрут от Марьиной Горки до Дубровки и обратно, который должны были преодолеть велосипедисты, составил 28 километров.

Хорошие погодные условия, веселое настроение всех присутствующих и правильная организация мероприятия — все это способствовало успешному проведению велопробега.

Активное участие в мероприятии приняли сотрудники Пуховичского РОЧС. Коллеги были одеты в одинаковые синие майки и выгодно выделялись среди всех.

В начале колонны ехала группа молодых ребят. На протяжении всего маршрута они получали удовольствие от общения и от самой езды. Наблюдать за ними было очень интересно.

В Дубровке велосипедисты отправились в школу, где их уже ждали дети и учителя. В эти дни в учреждении образования работает летний лагерь «Непоседа». Школьники и встречали гостей.

День у всех получился насыщенным, интересным. Определенно лучше того, который прошел бы за компьютером или просмотром сериала…

Станислав БЕЛОУСОВ.