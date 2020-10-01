В Марьиной Горке состоялся юбилейный турнир по вольной борьбе памяти Леонида Страха

Пятый, юбилейный… Но традиционно наполненный самыми разными спортивными эмоциями, понять и прочувствовать которые всегда можно на таких представительных и важных для начинающих спортсменов турнирах, каким является уже пять лет открытое первенство Минской области в программе открытого турнира по вольной борьбе памяти мастера спорта СССР Леонида Страха.

Победы, поражения, радость и слезы — все это было и в этот раз, потому что из более чем 200 участников первенства примерить медали могли только самые-самые лучшие. Попасть в их число стремился каждый. В том числе и воспитанники отделения по вольной борьбе Пуховичской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

— В этом году на ковер вышло 43 юных пуховчанина, которые занимаются в нашей спортивной школе, — рассказывает тренер и главный судья соревнований Владимир Леус. — Кроме пуховчан, на турнир приехали борцы из Минска, Минской области, а также из Гомельской и Брестской областей. Спортсмены двух последних дебютировали на этом первенстве, посвященном памяти нашего земляка Леонида Александровича Страха. Нужно отметить, что турнир наш всегда был достаточно представительным, поэтому среди участников немало уже достаточно титулованных спортсменов. В этот раз на ковер выходили, например, наши воспитанницы, ныне учащиеся областной средней школы-училища олимпийского резерва, Светлана Котенко и Александра Булова, которые являлись участницами первенства Европы по вольной борьбе.

К нынешнему турниру пуховчане готовились на протяжении года. Тренировочный процесс под руководством тренеров Владимира Леуса и Андрея Науменко был несколько скорректирован в связи с пандемией коронавируса, но не прекращался. Поэтому спортсмены подошли к домашним стартам в хорошей форме. Но соревнования всегда непредсказуемы: порой явные фавориты уступают менее именитым соперникам, а дебютанты показывают отличные результаты.

Юбилейный турнир для пуховчан сложился следующим образом: победителями стали Павел Гогинашвили, Ирина Осипчик (тренер Владимир Леус), Светлана Котенко (тренер Олег Лейкин), Арина Сак, Глеб Бачило (тренер Андрей Науменко). В копилке пуховчан также пять вторых мест и девять третьих.

Победители турнира по традиции были награждены не только медалями и грамотами, но и денежными призами и подарками, приобретенными благодаря тому, что спонсорами турнира являются ученики Леонида Александровича Страха, считающие своим долгом участвовать в процессе подготовки новых поколений борцов из числа юных пуховчан, приходящих в спортивную школу.

Елена ИВАНОВА.