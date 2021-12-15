В Марьиной Горке стартовала благотворительная акция «Наши дети»

В Марьиной Горке в эти предновогодние дни главные праздничные персонажи Дед Мороз и Снегурочка, причем не в единственном числе, впервые появились вечером 14 декабря у главной новогодней елки на площади у районного центра культуры, где в ходе масштабного праздника был дан старт традиционной республиканской благотворительной акции «Наши дети». На мероприятие пригласили ребят из учреждений образования района, жителей города. Организаторы постарались сделать так, чтобы с первых минут праздника его участники окунулись в особенную атмосферу веселья, которая бывает только на Новый год. Письма из шкатулки желаний, игры и танцы, своеобразное дефиле Дедов Морозов и Снегурочек с обменом подарков, и традиционное «елочка, зажгись» …Праздник у елки положил начало новогодним чудесам.

— Это мероприятие дало старт акции, которая уже на протяжении многих лет проходит в нашей стране по инициативе Главы государства, — прокомментировала событие заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева. — Традиционно в акции «Наши дети» принимают участие исполнительная власть, общественные организации, руководители предприятий и организаций, просто неравнодушные люди. Важно, чтобы в предновогодние дни праздник пришел действительно в каждый дом, к каждому ребенку. Чтобы все без исключения дети почувствовали любовь и заботу.

Сбудутся ли под новый год сокровенные желания детей, зависит не только от главного новогоднего волшебника Деда Мороза, но и от взрослых, которые всегда рядом. Давайте не будем равнодушными и присоединимся к благотворительной акции «Наши дети».

Наталья ПАРХОМЧИК.