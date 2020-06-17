В Марьиной Горке установили новый баннер

В Марьиной Горке на стене здания по ул. Новая Заря, 34 (в непосредственной близости от магазинов «Доброном» и «Мила», а также магазинов с товарами для детей «Полесье» и «Городок») установили новый баннер, самый большой по размерам в районе.

Новый баннер направлен на обеспечение безопасности жизнедеятельности и имеет посыл «Не оставляйте детей без присмотра!». Он отображает ситуации, которые могут привести к беде без чуткого взора родителей: открытое окно, водоем, огонь.

Пуховичский РОЧС.