В Марьиной Горке жители четырех улиц два с половиной часа оставались без водопроводной воды

Трубу холодного водоснабжения прорвало 10 января в Марьиной Горке на Интернациональном переулке. Без водопроводной воды на два с половиной часа остались жители многоквартирных на четырех улицах.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 150 миллиметров в Марьиной Горке на Интернациональном переулке, 20 поступило в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 13:54. Воду на время ремонта отключили. Водоснабжение потребителей было восстановлено в 16:30.

Начальник участка водоснабжения Пуховичского района Мария Жуковец рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Чугунная труба водопровода переломилась. Воду отключали в трех двухэтажных и двух пятиэтажных домах на переулке Интернациональном, улицах Якуба Коласа, Лунной и Полевой. Питьевую воду людям на время ремонтных работ привезли в бочках. Ремонт закончили и восстановили водоснабжение раньше, чем они эту воду из бочек выбрали. Никто не жаловался. Местные жители отнеслись с пониманием к временным неудобствам.

Источник: МЛЫН.БАЙ.