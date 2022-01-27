В Миноблисполкоме избрали 13 членов областной комиссии по референдуму

На совместном заседании Президиума Минского областного Совета депутатов и Минского областного исполнительного комитета рассмотрели вопрос об избрании областной комиссии по референдуму.

Всего поступило 16 предложений по выдвижению в состав областного избиркома, из них трех кандидатов направили политические партии, семь – общественные объединения и шесть предложений поступили от граждан путем подачи заявлений.

В соответствии со статьей 34 Избирательного кодекса Республики Беларусь совместным решением Президиума Минского областного Совета депутатов и Минского облисполкома избраны 13 членов областной комиссии по референдуму. Среди них представители РОО «Белая Русь», Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, Белорусского фонда мира, Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений, Коммунистической партии Республики Беларусь и др.

Минская областная комиссия по референдуму будет работать по адресу: г. Минск, ул. Энгельса, 4, каб. 112. Номера телефонов: 8(017)500 42 94, 8(017) 500 41 77.

Источник: сайт Миноблисполкома.