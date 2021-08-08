В Минске нашли 14-летнюю беглянку из Руденска — милиционер сыграл роль парня и назначил ей свидание

Сотрудники милиции в столице нашли 14-летнюю Виолетту Ладутько из городского поселка Руденск Пуховичского района. Девушка ушла из дома днем 22 июля, и это было ее седьмое бегство из вполне благополучной многодетной семьи. Ночью 6 августа милиционеры в очередной раз вернули Виолетту родителям.

Милиция всякий раз ищет девушку вместе с поисково-спасательным отрядом «Ангел».

Администратор отряда Юлия Ковган рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Виолетту сотрудники милиции нашли в Минске и сразу доставили домой в Руденск. Мама девочки была настолько рада, что позвонила нам 6 августа сразу, прямо в три часа ночи.

Маму зовут Наталья. 7 августа она рассказала журналисту нашего портала о том, что всегда будет искать свою дочь, сколько бы она ни убегала из дома.

— Милиционер вечером 5 августа в Минске списался с Виолеттой в Интернете и назначил ей свидание. Представился парнем, который хочет с ней встретиться, — рассказывает мама. — На этом «свидании» сотрудники милиции задержали дочку и привезли домой после полуночи. Она чувствует себя хорошо. Эту ночь уже ночевала дома. Ведет себя как ни в чем не бывало, как будто ничего не случилось. И так всегда. Свои побеги из дома ничем не объясняет ни мне, ни отцу, ни бабушке, ни старшей сестре. Молчит. А ведь осенью пойдет уже в девятый класс. Очень беспокоюсь о том, чтобы она школу закончила.

Семья Ладутько — многодетная. Родители растят четырех дочек. Самой старшей 18 лет, Виолетте — 14. Младшим девочкам — 8 лет и 3 года. Наталья Ладутько рассказывает, что большая семья дружно живет в частном доме. Для того, чтобы дети ни в чем не нуждались, мама даже на работу из декретного отпуска вышла раньше срока.

— Все для них, — говорит мама девочек. — Бассейны, батуты, мобильные телефоны — пожалуйста. Да дети в обычных семьях не всегда так хорошо живут, как в нашей многодетной. А за Виолетту нас наказывают. Платим административные штрафы за ее побеги. Есть люди, которые мне говорят: «Да не заявляй ты в милицию, когда она уходит. Нагуляется — сама вернется». Но я так не могу. Я ведь мама. Всякий раз боюсь, чтобы с ней что-нибудь не случилось. Кто-то, наверное, может относиться к своим детям по принципу «нагуляется – вернется». Я — нет.