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В Минске торжественно открыли третью линию метро

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Церемония прошла на станции «Ковальская Слобода». В ней принял участие Президент Александр Лукашенко.  На мероприятие приглашены работники метрополитена и метростроевцы.

Главе государства доложили о социально-экономическом развитии Минска и совершенствовании его транспортной инфраструктуры.

Строительство этого участка метро началось в октябре 2013 года с перекладки инженерных коммуникаций. Протяженность линии сейчас составляет 4,4 км. Одновременно со строительством станций были возведены инженерный корпус метрополитена и здание эксплуатационного персонала.

На строительстве новой линии метро были задействованы около 5 тыс. работников, привлечено 60 субподрядных организаций. Фактическая стоимость объекта составила чуть более Br1 млрд. Из них на строительно-монтажные работы ушло Br680 млн, на оборудование — Br153 млн, на компенсацию за снос существующих объектов и прочие затраты — Br175 млн.

На новых станциях предусмотрены решения нового технического уровня, высокая автоматизация процессов управления и контроля инженерного оборудования, внедрены интеллектуальные системы управления движением поездов, оплаты проезда, пожарной безопасности, новые средства передачи и обработки данных о работе всех систем метрополитена.

Источник: БелТА.

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