В Минске введен обязательный масочный режим

Соответствующие изменения в решение № 1069, которым утверждены меры профилактики острых респираторных инфекций и коронавируса в Минске, внесены 12 ноября на заседании Минского горисполкома. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Минск. Официально».

Масочный режим должны соблюдать не только работники, но и посетители всех без исключения объектов столицы. Горожане обязаны использовать средства индивидуальной защиты во время поездок на наземном общественном транспорте, в метро, маршрутках и такси.

С этого дня в городе усилят контроль за соблюдением требований по недопущению распространения вирусных инфекций и COVID-19.

Руководители организаций всех форм собственности обязаны принять необходимые меры соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Источник: Минск-новости.