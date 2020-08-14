В Минской области стартовала декада по профилактике детского травматизма

Безусловно, забота о подрастающем поколении требует повышенного внимания и ответственности. К сожалению, вопросы детского травматизма остаются открытыми по всей стране, а значит профилактика актуальна, ведь любую беду проще предотвратить, чем с ней бороться. По инициативе Минского областного исполнительного комитета организована областная декада по профилактике детского травматизма «Дети и Безопасность», которая стартовала 12 августа и продлится по 21 августа.

В рамках декады будут организованы выступления субъектов профилактики в трудовых коллективах организаций района, где будут отдельно освещены вопросы оставления малолетних детей без присмотра, безопасное использование москитных сеток, потеря детей в экосистемах и др.; дополнительные внеплановые обследования детских площадок, дворовых территорий с целью выявления и устранения потенциально опасных условий для жизни и здоровья детей; разъяснительные беседы с родителями и законными представителями при посещении семей и домовладений и др.