В Минской области только в нашем районе действует запрет на посещение лесов

Местные органы власти пока не приняли решение об открытии лесов Пуховичского района.

Как рассказала МЛЫН.BY пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь Анастасия Докучаева, в стране закрыты леса в трех районов — Житковичском, Лельчицком и Пуховичском.

— Решение о запрете или отмене запрета принимает не Минлесхоз, — говорит Анастасия Докучаева. — Мы, как и МЧС, ходатайствуем, а уже местные органы власти решают. Если класс пожарной опасности не высокий, то в лес ходить, безусловно, разрешается.

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Почти 40 процентов территории Пуховичского района покрыто лесами, 4,4% составляют болота. В этом регионе Минской области много таких полезных ископаемых как торф, сапропель… А они, как известно, — быстро воспламеняемы.

В Пуховичском районе находится одно из крупнейших торфопредприятий — «Сергеевичское».

Запрет на посещение лесов в районе был введен 10 апреля.

Фото Димитрия Артюха.

Источник: Млын.бай