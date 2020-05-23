В Минской области в 2 раза уменьшили ставки единого налога для ИП и физлиц

Минский областной совет депутатов в 2 раза уменьшил ставки единого налога для ИП и физлиц. Соответствующее решение №190 было опубликовано сегодня на сайте Национального правового интернет-портала, сообщает БЕЛТА.

Так, на II и III кварталы 2020 года в 2 раза уменьшен размер применяемых ставок единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Решение было принято на основании п.3 указа Президента от 24 апреля 2020 года №143 «О поддержке экономики» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля.

В инспекции МНС по Минской области добавили, что в II и III кварталах индивидуальные предприниматели должны будут определять 40-кратную сумму единого налога исходя из размера применяемых ставок единого налога без учета снижения размера ставок, предусмотренного решением №190. Такой механизм выработан на основании разъяснения Министерства по налогам и сборам.

Источник: Белта