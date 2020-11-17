В Минской области ввели масочный режим

В центральном регионе с понедельника ввели обязательный масочный режим. Это закреплено в решении Минолисполкома № 982 от 13 ноября.

Теперь использовать средства индивидуальной защиты в Минской области должны во всех без исключения объектах любой формы собственности: аптеках, магазинах, кафе, в общественном транспорте, маршрутках, такси и прочее.

Штрафовать за отсутствие маски пока не будут, однако ответственность за людей будут нести руководители той или иной организации. К слову, они имеют право не обслуживать клиентов, которые не соблюдают это правило.

Чтобы не допустить распространение COVID-19, в области действуют и другие меры профилактики. В частности, ежедневно проводится мониторинг выявления и заболеваемости людей коронавирусом, дается оценка и прогноз развития эпидситуации. Не остается в стороне и ситуация с ОРВИ, в том числе гриппом.

Важно и то, что в Минской области ограничили проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и иных массовых мероприятий.

Источник: Млын.бай

Автор фото: Елена Таборко