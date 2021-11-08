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В Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия

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11 ноября 2021 года состоится «прямая телефонная линия» по теме «Вопросы, связанные с поступлением на службу в таможенные органы»

11 ноября 2021 с 10.00 до 12.00 в Минской региональной таможне состоится прямая телефонная линия при участии начальника отдела кадров и профессиональной подготовки Татьяны Георгиевны Алешкевич на тему: «Вопросы, связанные с поступлением на службу в таможенные органы».

Получить ответы на интересующие вопросы в рамках данной темы можно по телефону: 8-017-218-95-25.

 

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