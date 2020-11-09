В Минском районе открылся продовольственный экорынок, который не имеет аналогов в стране

Современный продовольственный экорынок на площадях торгового комплекса «Валерьяново» в Минском районе не имеет аналогов в стране. Об этом заявил на открытии объекта председатель Миноблисполкома Александр Турчин.

Многофункциональный четырехэтажный комплекс на 140 торговых мест развернулся в деревне Валерьяново на площади 20 тыс. кв.м. Здесь представлена продукция как фермерских хозяйств, так и крупных аграрных предприятий.

Для продавцов созданы все условия, чтобы их сельхозпродукция (мясная, молочная, овощная, рыбная; фрукты, грибы, ягоды, зелень, яйца, гастрономия и бакалея) могла быть достойно презентована на прилавках с соблюдением санитарно-гигиенических требований. Оборудованы также удобные места для реализации физическими лицами собственной продукции. Имеется современное холодильное оборудование, своя разделочная, услуги грузчиков.

«Здесь хорошая локация. Объект будет пользоваться популярностью. Боровляны, Копище, Новая Боровая — эти большие микрорайоны, которые с удовольствием будут сюда приезжать, — уверен Александр Турчин. — Рынка такого формата, на мой взгляд, в нашей стране больше нет. Есть Комаровка со своими традициями. Но с точки зрения экорынка — это, наверное, шаг вперед». Он добавил, что на первом этапе важно дать успешный старт работе экорынка, для чего сделаны низкие ставки арендной платы. Чтобы привлечь прежде всего фермеров, дать им привлекательные условия. «И со временем объект станет себя окупать. Уверен, у него большое будущее, — сказал Александр Турчин. — Во всем мире экологичные продукты приобретают все большую популярность».

В общении с журналистами он напомнил предысторию появления объекта.

Использовать пустующие площади под экорынок поручил Президент. «Было непросто все это сделать. Объект был не приспособлен для создания рынка, в сжатые сроки мы работали практически с чистого листа — и проектанты, и строители, — рассказал Александр Турчин. — Во-вторых, у объекта четыре собственника, что тоже накладывает свой отпечаток».

Инвесторами выступили ОАО «ГМЗ №1», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи», ООО «Велес-Мит». Эти же производители, а также некоторые другие крупные компании Беларуси имеют на территории комплекса собственные магазины. Как отметил директор рынка Денис Лявер, в объект вложено более $17 млн. «Надеемся, что затраты в течение нескольких лет окупятся, — добавил он. — Сам рынок нацелен на то, чтобы наши фермеры, а их здесь представлено очень много, могли продавать свою продукцию. Аренда у нас в два раза дешевле, чем на Комаровском рынке. К каждому фермеру мы подходим индивидуально».

Кстати, свободные павильоны еще есть — на третьем этаже. «Туда планируем пригласить обувщиков, мебельщиков и других производителей. И хотели бы детский центр — сейчас как раз прорабатываем контракт», — поделился планами Денис Лявер.

Разнообразие ассортимента товаров и услуг рынка продолжит шириться, но уже сейчас его спектр впечатляет. Приятным бонусом стал и фудкорт, разместившийся на первом этаже.

Экорынок будет работать все дни, кроме понедельника.

Источник: БелТА