В Михайлово не разъехались два юных мотоциклиста — оба в больнице

В деревне Михайлово Пуховичского района вечером 24 августа мотоцикл ИЖ «Планета 5» столкнулся с мотоциклом ИЖ «Юпитер 3». Транспортными средствами управляли несовершеннолетние парни. Оба получили травмы и были госпитализированы.

Старший инспектор отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Ирина Сапунова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Происшествие случилось 24 августа около 20:20 на седьмом километре автодороги Марьина Горка — Старые Дороги. 17-летний житель Марьиной Горки, не имея водительского удостоверения, управлял мотоциклом ИЖ «Планета 5». Он врезался в попутный мотоцикл ИЖ «Юпитер 3» под управлением 16-летнего жителя Марьиной Горки, у которого тоже нет прав. Отмечу, что ребята были в мотошлемах, поэтому госпитализированы с незначительными травмами.

По словам Ирины Сапуновой, установлено, что ИЖ «Планета 5» был собран кустарным способом, а ИЖ «Юпитер 3» куплен более двух лет назад без оформления документов. По факту ДТП проводится проверка.

— Основными причинами происшествий с мотоциклами является нарушение скоростного режима и правил обгона, недостаточные навыки вождения. Печально, что на дорогах гибнут и травмируются молодые ребята. Чтобы управлять мотоциклом, необходимо изучить теорию, сдать экзамен для получения соответствующей категории. Более подробная информация для будущих водителей двухколесных механических транспортных средств размещена на сайте УВД Минского облисполкома, — сказала Ирина Сапунова.

Фото предоставлено Ириной Сапуновой.

Источник: Млын.бай