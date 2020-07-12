В налоговых органах Пуховичского района работают  профессионалы

30 лет назад, в апреле 1990 года была создана налоговая служба Республики Беларусь, которая 12 июля отмечает свой профессиональный праздник — День работников налоговых органов. Сегодня это одна из самых современных и динамично развивающихся структур государственного управления, которая надежно и уверенно обеспечивает поток финансовых поступлений в казну государства, способствуя устойчивости бюджетной системы страны, успешной реализации социально значимых программ, созданию благоприятного делового и инвестиционного климата в республике. Это хороший повод поговорить об итогах работы и планах на перспективу.

— С 1 сентября 2017 года инспекция МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району работает в новых условиях. В процессе реорганизации к нам присоединена инспекция по Червенскому району, т.е. инспекция выполняет свои функции на территории двух районов — Пуховичского и Червенского.

За пять месяцев текущего года плановые назначения консолидированного бюджета выполнены на 114,3 процента, в том числе в местные бюджеты — 104,1 процента. Мы ожидаем, что плановые назначения консолидированного бюджета за первое полугодие будут выполнены в запланированных объемах. Отмечу: за счет платежей, контролируемых налоговыми органами, формируется более 75 процентов всех доходов консолидированного бюджета.

Важным показателем традиционно является ликвидация задолженности по налогам и платежам. Также на стимулирующую роль налогообложения для развития бизнеса и экономики в целом указывает такой показатель, как рост числа плательщиков. Их общее количество за последние три года выросло почти на 240 субъектов.

В последние годы активно развивается сфера контрольной деятельности. Она переориентирована на использование мер профилактического и предупредительного характера, где все более преобладают методы удаленного контроля, которые позволяют владеть ситуацией без вмешательства в текущую деятельность плательщика.

Если смотреть на контрольную деятельность с точки зрения динамики происходящих изменений, то лидером будет камеральный контроль. Преимущество камерального контроля — в предоставлении плательщику права на добровольное исполнение налогового обязательства без привлечения к административной ответственности. Так, в прошлом году и первом квартале нынешнего года порядка 97 процентов плательщиков воспользовались данной возможностью.

Еще один метод контрольной работы — проведение мониторингов деятельности субъектов хозяйствования. Этот хорошо знакомый плательщикам метод предполагает наблюдение представителями налоговых органов за работой субъекта и исключает вмешательство контролеров в хозяйственную деятельность. В случае выявления нарушений субъект информируется о способах их устранения.

К сожалению, сохраняет свою актуальность такая проблема, как зарплата «в конверте». Основная причина нелегальных выплат заработной платы — нежелание работодателей платить налоги и соблюдать нормы трудового законодательства перед сотрудниками. При такой финансовой политике организации заработная плата работника фактически делится на две части: одна часть, которая выплачивается официально, с которой платятся налоги и отчисления в соответствии с законодательством, и вторая (как правило, основная) часть передается работнику нелегально.

С юридической точки зрения ответственность за данное правонарушение несет именно работодатель. С другой стороны, если сотрудник знает о неуплате налогов, то он находится в преступном сговоре со своим работодателем. На контроле в налоговой инспекции находится порядка 100 субъектов хозяйствования, которые выплачивают заработную плату в минимальных пределах.

В налоговых органах работают профессионалы. Другие люди просто не смогли бы выполнять комплекс тех непростых задач, которые поставлены перед налоговой службой.

Уважаемые работники налоговых органов, ветераны налоговой службы! От всей души примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, уверенности в завтрашнем дне, успехов во всех делах и начинаниях!

Оксана ТРАУЛЬКО,

начальник инспекции МНС по Пуховичскому району.