В нашей фоторубрике делимся вашими увлечениями

Недавно мы запустили рубрику «Мир наших увлечений» и попросили вас прислать фотографии вашего творчества. Пришло время ими поделиться!

Воспитанница ГУО «Ясли-сад 6 г Марьина Горка» Кретова Ирина любит новогодние праздники и каждый год делает вместе с мамой волшебных снеговиков.

— Меня зовут Анна Васильчик . В свободное от работы время занимаюсь вязанием игрушек и не только.

— Меня зовут Екатерина Простак. Вышивкой занимаюсь долгое время, это стало моим хобби. Недавно открыла для себя алмазную вышивку. Своему увечению уделяю в свободное от работы время.

Напоминаем, вы еще можете принять участие в нашей фоторубрике. Для этого нужно прислать на нашу электронную почту Puhnaviny@mail.ru свои фото и рассказать несколько слов о своем увлечении.