В нашем районе бесправник врезался в гараж: погиб пассажир

В нашем районе бесправник на легковушке врезался в гараж.

«Житель Марьиной Горки 2 сентября около 15.40 на автомобиле «Рено Лагуна» ехал по улице Центральной в деревне Владимировка Пуховичского района в направлении автодороги Р59. Мужчина неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, в результате чего выехал на обочину, где наехал на заборное ограждение, а затем врезался гараж жилого дома», — рассказали в ГАИ.

В результате аварии пассажир 1988 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Водитель и еще двое пассажиров 1994 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Известно, что мужчина, управлявший автомобилем, никогда не получал водительского удостоверения.

Отдел ГАИ Пуховичского РОВД.

Фото предоставлено Дианой Железняк.