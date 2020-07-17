Коротко о разном МЧС информирует 

Пенсионерка заблудилась в лесу — на помощь пришли спасатели

68 Redactor Комментариев нет

16 июля в 20-23 спасателям поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи д. Блужа Пуховичского района потерялась пенсионерка 1941 года рождения.

Накануне женщина с дочерью приехали на дачу. Около 10-00 пенсионерка ушла в лес за ягодами и заблудилась. За помощью обратилась ее дочь.

Поисковые работы проводились районными спасателями, работниками РОСН, Минского областного управления МЧС, сотрудниками РОВД. Всего в поисках было задействовано 14 человек.

В 22-30 потерявшаяся была обнаружена. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Собираясь в лес, возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства.

Источник: Минское областное управление МЧС

Вам также может понравиться

Во время 5-го Всебелорусского народного собрания будет работать «прямая линия»

Redactor 0

Шесть пожаров объединяет одна причина

Redactor 0

Спасатели провели профилактическую работу с детьми

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿