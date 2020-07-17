Пенсионерка заблудилась в лесу — на помощь пришли спасатели

16 июля в 20-23 спасателям поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи д. Блужа Пуховичского района потерялась пенсионерка 1941 года рождения.

Накануне женщина с дочерью приехали на дачу. Около 10-00 пенсионерка ушла в лес за ягодами и заблудилась. За помощью обратилась ее дочь.

Поисковые работы проводились районными спасателями, работниками РОСН, Минского областного управления МЧС, сотрудниками РОВД. Всего в поисках было задействовано 14 человек.

В 22-30 потерявшаяся была обнаружена. В медицинской помощи пенсионерка не нуждалась.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Собираясь в лес, возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства.

