В нашем районе спиленным деревом убило 15-летнюю девочку

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 15-летней девочки в Пуховичском районе, возбуждено уголовное дело, сообщила МЛЫН.BY официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Трагический случай произошел днем 15 июля. В лесничестве Пуховичского района 60-летний мужчина осуществлял лесозаготовку. Очередное спиленное им дерево упало и травмировало 15-летнюю девочку, которая в это время в наушниках шла по лесной дороге. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи с участием эксперта осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты предметы, имеющие значение для установления обстоятельств, а также документация по осуществлению данного вида работ.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Назначены экспертизы.

Источник: Млын.бай