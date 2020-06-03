В нашем районе во время ремонта трактора погиб мужчина

Следователи устанавливаю обстоятельства гибели работника.

По данным следствия, 1 июня 2020 года в мастерской на территории предприятия мелиоративных систем в Пуховичском районе водитель ремонтировал трактор.

При проведении работ по замене сцепления тракторист, не установив страховочные опоры, вывернул болты крепления трансмиссии к двигателю, что привело к неконтролируемому отделению переднего моста и заднего. В результате разделенные части травмировали работника, который находился под трактором. От полученных повреждений 56-летний мужчина погиб на месте.

Следователями с участием эксперта осмотрено место происшествия, зафиксирована объектно-следовая картина. Также опрошены очевидцы происшествия, должностные лица предприятия. Изъята кадровая документация, журналы инструктажей по техники безопасности, охраны труда. Назначены экспертизы, производство которых осуществляется УГКСЭ по Минской области.

Оценка произошедшему будет дана по итогам проверки.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

Фото: УСК по Минской области.